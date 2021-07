Mina, exintegrante de AOA, intenta suicidarse ¿Cómo está su salud?

Mina, exintegrante del grupo de K-pop AOA, intentó suicidarse este 29 de julio y tras ello fue internada en un hospital.

La idol fue encontrada inconsciente en su departamento por un amigo, quien la fue a buscar pues no contestaba el teléfono; la encontró presentando un sangrado excesivo.

Este miércoles, Kwon Min-ah (su nombre real) subió a Instagram una extensa carta en la que se disculpó de haberse alejado de las redes sociales y anunció que regresaría a éstas. Además, en la carta habló del bullying que ha sufrido:

“Lamento mucho mostrar acciones de no responsabilizarme por mis palabras... Seguí diciendo que saldría de Instagram y me tomaría un tiempo para reflexionar sobre mí misma... Tenía que volver a darles incomodidad. Pensé mucho. Pero hubo tantos incidentes como el incidente con Yoo (su exnovio) y Shin Jimin (ex compañera de AOA) para mantener la boca cerrada ", escribió.

La carta de Mina Especial

Mina dejó AOA en 2019 y un año después reveló que sufrió acoso y bullying por parte de la exlíder de AOA Shin Ji-min.

¿Cómo se encuentra Mina, de AOA?

De acuerdo con la agencia de noticias Hankook IIbo, Mina fue encontrada sufriendo de una gran hemorragia, por lo que fue sometida a una cirugía de emergencia.

Asimismo, se reportó que las heridas que presentó no ponían en peligro su vida.

Esta no es la primera vez que Mina intenta suicidarse, pues hace tiempo la cantante posteó en sus redes fotos de las cicatrices en sus muñecas de un atentado a su vida pasado.