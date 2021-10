¿Quién era y de qué murió Diana Negrete, la única hija de Jorge Negrete?

Diana Negrete, la única hija Jorge Negrete y Elisa Crochet murió a los 79 años, dio a conocer su hijo, el tenor Rafael Jorge Negrete.

"Muchas gracias por todos y cada uno de sus mensajes de condolencia. Disculpen si no los he contestado. El entierro es hoy a las 2:00 p.m. Panteón Jardín. No hay que olvidar que, aunque estamos en semáforo verde es importante mantenerla sana distancia", escribió en sus redes Rafael Jorge Negrete.

El mensaje del hijo de Diana Negrete Especial

De acuerdo con los reportes, Diana Negrete llevaba varios días delicada de salud y falleció a causa del cáncer de pulmón que padecía desde hace tiempo, aunque esto no ha sido confirmado por sus familiares.

¿Quién fue Diana Negrete?

Diana Negrete fue la única hija biológica de Jorge Negrete, pues el cantante y actor adoptó a una niña cuando tuvo una relación Gloria Marín: Gloria Virginia.

FALLECE "DIANA NEGRETE" HIJA DEL CHARRO CANTOR "JORGE NEGRETE".

- FALLECE VÍCTIMA DE CÁNCER PULMONAR AGRAVADO POR COMPLICACIONES DE DIABETES. pic.twitter.com/UPjMQx16sm — Cineculturayalgomas (@Cineculturayal1) October 22, 2021

Diana Negrete, nacida en 1942, heredó el gran talento de su progenitor, pero no se dedicó a la vida artística. No obstante, en 1978 hizo una gira conmemorativa por los 25 años de la muerte de su padre y en 1987 publicó la biografía oficial del artista.

Pese a la separación de sus padres, Diana Negrete tuvo una muy buena relación con el cantante, pues ella misma contó que el famoso la visitaba constantemente en la casa de sus abuelos maternos y remarcó que era muy “consentidor”.

"Cuando mi madre y yo nos fuimos a vivir con mis abuelos maternos, por las tardes acudía papá a verme. Permanecía varias horas a mi lado y me arrullaba", narró Diana Negrete.

"Siempre fue un padre extremadamente cariñoso y consentidor, le gustaba jugar a los soldaditos y cantaba conmigo el repertorio del famoso 'Grillito Cantor', Cri Cri", agregó.

Triste noticia

Falleció a los 79 años de edad #DianaNegrete hija única del charro cantor #JorgeNegrete

Un abrazo para sus hijos Lorenzo, Rafael y Diana.

Descanse en paz pic.twitter.com/Nzs8KXX3a6 — Famosos a La Carta (@famososalacarta) October 22, 2021

rc