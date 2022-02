¿Quién era y de qué murió Sally Kellerman, actriz de "MASH"?

Sally Kellerman, actriz conocida por interpretar a Margaret 'Hot Lips' Houlihan en la película “MASH” de 1970, murió a los 84 años.

La noticia la dio a conocer su mánager Alan Eichler, quien detalló que la famosa murió consecuencia de una insuficiencia cardíaca.

¿Quién era Sally Kellerman?

Sally Kellerman tuvo una carrea de más de 60 años, actuó en producciones como “Back to School”, “Brewster McCloud”, “The Player” y “Ready to Wear”.

Su papel más entrañable fue el de la mayor Houlihan, una estricta enfermera del ejército que es víctima de las bromas pesadas de un grupo de médicos revoltosos durante la Guerra de Corea en la comedia militar “MASH”, dirigida por Robert Altman.

En una entrevista, la actriz afirmó que el director de “MASH” había sacado lo mejor de ella: “fue una experiencia muy liberadora y positiva. Por primera vez en mi vida me arriesgué, no me puse rígida ni me preocupé por nada”.

“MASH” fue nominada a 5 premios Oscar, entre los cuales destacó la mención de Sally Kellerman en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Otros de los proyectos memorables que tuvo en televisión fueron “The Twilight Zone”, “The Outer Limits”, "The Alfred Hitchcock Hour" y “Bonanza”. Asimismo, tuvo una aparición en el piloto original de “Star Trek” como la doctora Elizabeth Dehner.

