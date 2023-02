Pablo Montero niega haber pagado un millón de pesos para que retiraran la denuncia de abuso en su contra

Pablo Montero rompió el silencio y habló sobre la demanda que interpusieron en su contra por presunto abuso sexual; asegurando que es inocente y que no le pagó a nadie un millón de pesos para que se le retiraran los cargos en su contra.

En entrevista con el programa “Hoy”, Pablo Montero aseguró que no existe una orden de aprehensión en su contra y agregó que está muy ocupado preparando su nuevo disco.

El cantante #PabloMontero @PabloMOficial es acusado ante la FGE de abusar de dos jovenes en #Tapachula #Chiapas autoridades de la entidad giraron una orden de localización y presentación para que el interprete haga frente de la imputaciones de las que se le acusa. pic.twitter.com/yLwm8SxUt3 — Voces Feministas (@VocesFeminista) February 6, 2023

"No hay ninguna orden aprehensión, yo estoy muy ocupado con mi trabajo, estoy con un disco que vamos a lanzar obviamente también me he puesto en contacto con mi abogado y obviamente siempre cuando hay una situación de esta índole siempre hay una persona que te representa legalmente", pronunció.

No obstante, Pablo Montero reconoció que sí se abrió una carpeta de investigación y que le gustaría presentarse voluntariamente en Chiapas para apoyar la investigación.

"Hay una carpeta de investigación es lo único que hay, no se ha citado, no me han notificado; de hecho, le he comentado a mi abogado yo quisiera ir por mi propia voluntad presentarme y ver que está pasando porque lo que sale en el encabezado es una vil mentira", dijo.

Pablo Montero afirmó que no conoce a la mujer que lo acusó: "la verdad te mentiría si te digo que conozco a la persona, yo fui a un lugar y obviamente me pidieron fotos en la parte donde yo me encontraba me pidieron fotos varias personas y una de las personas que me pidieron fotos era ella".

El pasado 18 de Enero, el actor y cantante Pablo Montero fue detenido en Playa del Carmen por golpear al gerente de un Restaurante. pic.twitter.com/oYa7MnYLWd — La Comadrita  (@lacomadritaof_) February 9, 2023

El famoso también negó haberle pagado 54 mil dólares (un millón de pesos) a nadie para que se le retiraran los cargos, cosa que declaró un sujeto identificado como Emilio Morales, quien dijo ser el presunto publirrelacionista del famoso.

"Supuestamente yo había llegado a un arreglo con la mujer que me está acusando y eso es totalmente falso a raíz de ese encabezado que es muy fuerte, que me buscaban, puras tonterías, lo que dice son puras mentiras. Nunca jamás he tenido contacto con esa persona, yo no tengo nada que temer. No le hecho daño a ella ni a nadie", dijo Pablo Montero.

"Esto lo dijo un tipo. Es un acto de cobardía que se quiere colgar, trabajó en unos eventos conmigo, cuando tenía algunos eventos, él llegaba a apoyar, pero no tiene nada qué ver conmigo. Muy triste que digan estas cosas falsas, que lo compruebe. No es cierto no he dado dinero ni a nadie", finalizó.