¡Paisanos! Los Bunkers promocionan su nuevo sencillo en peculiar pueblo de México (FOTO)

No cabe duda de que Los Bunkers son una de las bandas de rock en español más querida por todos los fans de habla hispana, en especial México, por eso los fans perdieron la cabeza cuando la agrupación chilena presumió que se encontraba en un peculiar pueblo del país, conocido por lo endémico de su gastronomía.

Cabe recordar que Los Bunkes van a formar parte del line up del festival Tecate Sonoro 2023, en Sonora, el próximo 18 de noviembre. No obstante, no va a ser la única localidad en la que los rockeros van a tocar, pues también ofrecerán shows en lugares como Monterrey, el 3 de noviembre, y el 11 de ese mismo mes como parte del festival Tecate Comuna, en Cholula.

Además, hace unos días Los Bunkes lanzaron su más reciente sencillo, la balada “Ya no te esperaré”, de la cual dijeron: “es una canción diferente a todas las que hemos mostrado desde que regresamos, tiene un corte baladesco”.

“Además es uno de los temas favoritos dentro de la camada de canciones que hemos mostrado en estos meses, es lo que nos permitió a toda la banda muy junta, muy compenetrados. Creo que sea energía que logramos tocando en una sala se refleja muy bien en el resultado de la grabación. Tiene una letra diferente en comparación a los temas que se han publicado, un poco más íntima e introspectiva”, agregaron.

Sin embargo, tal parece ser que los chilenos decidieron promocionarla en sus redes de una manera muy especial y con sabor mexicano, pues compartieron una fotografía en la que todos los integrantes de Los Bunkers aparecían en un pueblo mexicano.

Fue a través de sus redes sociales oficiales que Los Bunkers dieron a conocer que se encontraban de paseo en tierras mexicanas, especialmente en el pueblo mágico de Real del Monte, conocido por sus minas y, principalmente, sus pastes.

“Chiquillos y chiquillas, les recordamos que nuestro nuevo single #YaNoTeEsperaré se encuentra disponible en todas las plataformas digitales 🙌🏻 ¡Elijan la suya y denle play!”, señalaron en el post junto a su foto en el pueblo mexicano.

Lamentablemente, Los Bunkers no se encuentran actualmente en Real del Monte, sino que reciclaron una foto de abril de este año, cuando vinieron al Pachuca Rock Fest 4.