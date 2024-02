Paul Stanley confiesa que desató la furia de un taxista por sus 'aires': 'me dijo pi*** cochino'

Paul Stanley es conocido por dar cringe y ser en ocasiones un poco desagradable, cosa que al parecer le a algo de orgullo, pues el hijo del difunto Paco Stanley reveló que hizo enojar como nunca a un taxista por andar de flatulento a bordo de su unidad.

Así lo confesó el conductor en el programa “Miembros al Aire”, espacio en el que Paul Stanely reveló que tal taxista casi lo golpea y lo saca de su unidad porque sus gases digestivos estaban demasiado apestosos.

Duranta una dinámica en la que también participó José Eduardo Derbez, el hijo de Eugenio y Victoria Ruffo expresó la ilustre frase: “Se pedorreo pedo”, ante lo cual todo señalaron a Paul Stanley, quien indignado se puso a contar su peculiar experiencia.

“Estaba en Guanajuato, ¿cómo se llama el festival? El Cervantino, entonces me quedé hasta el cerro en la casa de una doñita porque pues salía más barato, la cosa es que yo me subí al taxi y ya estaba hasta el… y la neta me venía pedorreando”, narró.

“Yo quise verme educado, en serio, y agarré y le dije: ‘señor taxista, discúlpeme, pero me voy a echar un pedo, bueno ya me eché varios’ y se encabro***, se puso como loco y dijo ‘no mam*** pin*** cochino, te voy a bajar de mi taxi, ¿cómo haces esa cosas?”, abundó el famoso.

“Yo me volteé y le dije: ‘perdón, por eso le estoy avisando, quiero ser educado’ y sí me llevó a mi destino pero pensé que me iba a put***”, abundó Paul Stanley, quien provocó risas y cringe entre todos los presentes en el foro de televisión.

Como era de esperarse, los fans reaccionaron ante tal revelación, señalando que era una persona desagradable con comentarios como: “yo sí te hubiera partido tu ma***”, “como no empatizar con taxista, sólo con verte se nota que tu dieta es pésima y así han de haber olido” y “que asco das”.