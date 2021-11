Radamés le pide perdón llorando a La Wanders por golpearla, beber y serle infiel (VIDEO)

El comediante Radamés de Jesús rompió en llanto y entre lágrimas le pidió perdón a su pareja La Wanders por los problemas con el alcohol que tuvo en el pasado, por haberla golpeado y engañado con otras mujeres.

Cabe recordar que hace algunos años La Wanders y Radamés protagonizaron un escándalo de violencia doméstica, pues Yered Licona acusó al comediante de haberla golpeado brutalmente, e incluso la conductora había dicho que temía por la integridad de la hija que ambos concibieron.

Fue durante la más reciente emisión del programa “Inseparables, amor al límite” que Radamés colapsó llorando y le pidió perdón a La Wanders por haberla golpeado y por haber tenido problemas con el alcohol.

“Perdóname por haberte agredido… y ese día te lo pedí de rodillas”, inició Radamés en su disculpa, asegurando que “ésta (disculpa) es de todo corazón, me arrepiento toda mi vida de haber echo eso”.

“Perdóname por beber… Perdóname por el daño que te he hecho por tomar y el que le he hecho a mis hijas, a todos los de nuestro alrededor… Porque hay veces que las adicciones se vuelven egoístas y no piensa uno… y que me perdonen mis hijas”, agregó Radamés devastado por las lágrimas que le impedían hablar.

Asimismo, el comediante le dijo a La Wanders que no toma cada semana y que pueden pasar hasta 8 meses para que pruebe una gota de alcohol; “pero cuando tomo destruyo todo lo que hay… mi trabajo, mi familia… Me desaparezco 10, 15 días… A mis hijas les he hecho mucho daño y tienen miedo de que tome”, agregó.

En respuesta, La Wanders aseguró que perdona a Radamés por haberla golpeado y por sus problemas con la bebida, “pero el alcohol te transforma y a mí no me gusta”.

Finalmente, Radamés le pidió perdón a La Wanders por serle infiel “cuando estamos pasado por malos momentos”, palabras que destruyeron a Yered Licona y la hicieron estallar en lágrimas.

