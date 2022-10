Roberto Palazuelos revela que quería ser cantante: "Estaba aferrado"

Roberto Palazuelos es actor y empresario, pero el famoso reveló que también quería ser cantante, cosa que no logró concretar y que considera uno de sus mayores fracasos en la vida.

Fue en entrevista en el programa “Faisy Nights” donde el Diamante Negro confesó que uno de sus mayores sueños era el de ser cantante y que abrió su primer negocio a los 21 años.

"Tenía de vecino a otro restaurantero que era artista y era muy famoso, era Wolf Ruvinskis, que tenía su lugar argentino y cruzando la calle yo tenía, a los 21 años, tenía ya mi restaurante", dijo.

Tras ello habló sobre uno de los fracasos más grandes de su vida: no haber podido lanzarse como cantante:

"Claro que he tenido fracasos... algo que yo siempre quise era cantar, pero pues yo no tengo el don, pero estaba aferrado, aferrado. Sí, tomé clases con Mario Gensollen y con todo el mundo, y me preparé mucho tiempo", narró.

No obstante, Roberto Palazuelos remarcó que es de sabios conocer qué es lo que sabes hacer: "un hombre derecho siempre tiene que saber cuáles son sus virtudes y cuáles son sus limitaciones, por ejemplo, a mí no me pongas a cantar porque no tengo el oído".