Sofía Castro responde a los ataques a su cuerpo por polémica FOTO: 'me generaron traumas'

Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera, no soportó los ataques hacia su cuerpo y el body shaming que le han estado haciendo sus fans y les respondió con un extenso mensaje donde deja ver la manera en la que todo lo que se dice sobre ella la ha afectado a lo largo de su vida.

Todo comenzó porque Sofía Castro subió hace unos días una foto en un traje de baño rojo en la playa. Como era de esperarse, la imagen obviamente recibió comentarios celebrando a la hija de la Gaviota, pero muchas personas también se pusieron a tirarle hate y a hacerle body shaming.

“T e quedó buena la marcación de doctor”, “cuanto le habrá costado la cirugía?”, “Ese ombligo delata cirugía”, “con dinero cualquiera” y “toda operada, das asco por tu falta de disciplina e irte por el camino fácil”, fueron algunas de las cosas que le dijeron.

Tras leer todas estas palabras llenas de odio, Sofía Castro decidió subir a sus historias un extenso mensaje en el que lamentó ser el objeto del ataque de las personas y compartió que toda su vida ha sufrido de problemas de autoestima por el body dhamming que le han hecho.

"Se llevan metiendo con mi físico y mi cuerpo desde que tengo 15 años y ya me cansé. ¿Por qué? Nadie tiene el derecho de opinar sobre nadie. Que si bajé de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda, ¿no se cansan?", inició en su mensaje.

La hija de la Gaviota confesó que desde niña ha estado luchando en contra de los comentarios negativos sobre su físico y aceptó que eso le ha generado un trauma.

"Todas sus críticas y comentarios me generaron desde chica trauma e inseguridades que no tenía por qué pasar, llevo luchando contra eso desde que era una adolescente", lamentó la blanca privilegiada.

Sofía Castro agregó que su cambio físico se debe que en el año 2020 bajó 13 kilos y que desde entonces ha procurado tener una vida fit.

"No tengo que dar explicaciones porque, si me hubiera operado, ¿qué tiene de malo? Un lipo o un marcaje requiere disciplina y ejercicio", remarcó la famosa.