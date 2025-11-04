Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, podría asumir la alcaldía de Uruapan este 5 de noviembre

Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo Rodríguez, podría asumir de manera sustituta la presidencia municipal de Uruapan este miércoles 5 de noviembre ante Congreso del Estado de Michoacán, informó el diputado independiente Carlos Bautista Tafolla.

En entrevista con Grupo Fórmula y a tres días del asesinato del alcalde, el integrante del "Movimiento del Sombrero“ presentó la propuesta al considerar que, por conocer el proyecto “de principio”, Quiroz es el perfil más adecuado.

“Yo ya mandé la propuesta al Congreso del Estado, ya se recibió, y espero que estemos recibiendo la toma de protesta de nuestra próxima presidenta de Uruapan el día miércoles , mañana”, adelantó.

“Fue una decisión realmente muy fácil, porque no hubo ninguna objeción, todas las personas estuvimos de acuerdo, tiene todo el conocimiento, ha estado trabajando con Carlos desde los inicios. Sabe todas las gestiones, conoce el proyecto de principio, es la persona que mejor lo puede encabezar", añadió.

Al mismo tiempo, el congreso estatal informó que recibió la propuesta, la cual fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y posterior votación en el Pleno, prevista para esta misma semana, según adelantó la presidenta de la Mesa Directiva, Giulianna Bugarini Torres.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr