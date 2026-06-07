Ubica tu casilla Coahuila: Así puedes encontrar dónde votar en las elecciones 2026

Este domingo, las y los coahuilenses están llamados a votar para renovar el Congreso, en las primeras elecciones que se celebran en el país rumbo a la jornada electoral de 2027. Si no sabes dónde votar, autoridades electorales habilitaron nuevamente el sistema Ubica tu casilla y te explicamos cómo usarlo.

Al término de este año 2026, finalizará la LXIII Legislatura del Congreso de Coahuila, por lo que 2.5 millones de ciudadanos coahuilenses están llamados a votar por las 25 diputaciones que ocuparán el Poder Legislativo a partir del primer día del próximo año.

🗳️ Este domingo, Coahuila da inicio a una jornada electoral clave con la instalación de más de 4 mil casillas en todo el estado. Millones de ciudadanos están convocados para elegir a quienes integrarán la próxima Legislatura local. 🇲🇽https://t.co/UuIicLrG7H#Coahuila… pic.twitter.com/Wg8ml7qYJm — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 7, 2026

Como en cada jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) y, en este caso, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), habilitaron el sistema Ubica tu casilla, en donde podrás encontrar la que te corresponde de entre las más de cuatro mil 200 que se prevé instalar.

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¿Cómo encontrar mi casilla para votar en las elecciones de Coahuila 2026?

De acuerdo con autoridades electorales de Coahuila, este domingo se instalarán cuatro mil 275 casillas a lo largo de todo el estado para permitir a los ciudadanos ejercer su voto.

Para ubicar tu casilla, puedes utilizar el sistema Ubica tu casilla del INE y seguir estos pasos. Recuerda que necesitarás tu credencial del INE vigente, pues deberás obtener datos de ella.

Identifica la Sección en tu credencial : Antes de abrir la página, saca tu credencial para votar. En el frente de la tarjeta (donde está tu foto), busca el apartado que dice SECCIÓN (suele estar en la esquina inferior derecha o abajo de tus datos personales). Es un número de 3 o 4 dígitos. Este número es el único requisito real para usar la plataforma

Ingresa al portal oficial : Abre tu navegador de internet e ingresa al sitio oficial del INE: ubicatucasilla.ine.mx (o a través del enlace directo habilitado en la página del Instituto Electoral de Coahuila)

Selecciona la entidad federativa : En la pantalla inicial verás un menú desplegable que dice “Selecciona tu entidad”. Haz clic en él y selecciona Coahuila de Zaragoza de la lista de estados

Introduce tu Sección : Justo debajo del estado, aparecerá un recuadro vacío con la etiqueta “Sección”. Escribe ahí los números que localizaste en tu credencial en el Paso 1. Una vez escrito, haz clic en el botón “Buscar”

Consulta la información y el mapa: El sistema se actualizará y desplegará en la pantalla la información exacta de tu casilla: Dirección completa, tipo de casilla (Básica, Contigua o Especial) y ubicación en el mapa interactivo

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