Localizan 88 kilos de fentanilo ocultos en tractocamión en carretera de Sonora

Un cargamento de 88 kilos de fentanilo oculto entre productos agropecuarios fue asegurado en Sonora durante una revisión en la carretera federal 15, en el tramo Hermosillo-Santa Ana. Autoridades federales detuvieron al conductor del tractocamión donde localizaron la droga.

El operativo formó parte de las acciones de inspección, seguridad y vigilancia en carreteras de la entidad. En la revisión participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el recorrido, los agentes identificaron un tractocamión acoplado a un remolque con carga agropecuaria. La unidad pasó por una inspección preventiva, en la cual los elementos localizaron 88 paquetes de fentanilo envueltos con cinta color café.

Identificaron la carga tras una inspección ı Foto: SSPC

Tras el hallazgo, el conductor quedó detenido y los agentes le notificaron sus derechos constitucionales. La persona, la unidad y el narcótico quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Junto con la puesta a disposición, la autoridad ministerial definirá la situación jurídica del detenido e integrará la carpeta de investigación del caso, de acuerdo con la información oficial. Las instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que mantendrán el trabajo conjunto para “impedir que las drogas lleguen a las calles y afecten a la población”.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en carreteras de Sonora, elementos de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico detuvieron al conductor de un tractocamión y aseguraron 88 kilos de fentanilo ocultos entre costales de productos… pic.twitter.com/FuRMqITl9q — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 8, 2026

Hugo ‘N’, alias ‘El 01’ fue detenido en Sonora

El Gabinete de Seguridad informó que este lunes, fue detenido Hugo “N”, alias “El 01”, quien es vinculado con delitos de alto impacto en Sonora y Chihuahua, tales como ataques con drones contra autoridades y grupos rivales, por lo que era considerado objetivo prioritario.

A través de un comunicado, se explicó que la detención de “El 01″ ocurrió como resultado de labores de inteligencia, que permitieron su localización y captura en un restaurante ubicado en la colonia Sacramento Residencial, en el municipio de Hermosillo, Sonora.

“Es identificado como un objetivo prioritario relacionado con actividades criminales de alto impacto y presuntamente vinculado con el empleo de tecnología aérea no tripulada para la realización de ataques contra grupos rivales, autoridades y, en algunos casos, población civil”, se explicó en el comunicado.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos del Gabiente de Seguridad, en coordinación con autoridades de @gobiernosonora, detuvieron a Hugo “N”, alias “El 01”, identificado como generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.



Está relacionado con… pic.twitter.com/tsJV1xJ4Gk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 8, 2026

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