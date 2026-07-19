Detienen a Javier ‘N’, relacionado con homicidio del periodista Josué Martínez Contreras en Puebla

Detienen a Javier "N" (izq.), detenido por cohecho en el homicidio del periodista Josué Martínez (der.), en Puebla.

Autoridades de Puebla detuvieron a Javier “N” por su presunta participación en el delito de cohecho en el homicidio del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido el 16 de julio en el municipio de San Martín Texmelucan.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que la detención ocurrió el sábado, resultado de diligencias de investigación en el mismo municipio.

La víctima fue fundador de Noticias San Martín Texmelucan. ı Foto: Especial

Según la narración de la FGE, los oficiales localizaron al detenido cerca de una tienda de conveniencia en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, donde ocurrió el homicidio pocos días antes.

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Ahí, Javier “N” intentó dialogar con los agentes y ofrecerles una dádiva a cambio de que no procediera la acción legal en su contra. Lo anterior fue rechazado por los oficiales, quienes lo detuvieron en ese momento.

“...el masculino manifestó a los agentes de investigación que sabía que era objeto de una investigación y, presuntamente, ofreció a los elementos un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura correspondiente y dinero en efectivo, además de cualquier otra cantidad que solicitaran con la finalidad de evitar las consecuencias legales”, se lee en el comunicado.

Después de la detención, los agentes pusieron a Javier “N” a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Javier N. por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, durante actos de investigación relacionados con el homicidio del periodista y docente Josué N. La institución continúa con las diligencias para el esclarecimiento… pic.twitter.com/jWH1XC7oHt — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 19, 2026

La FGE informó que las investigaciones por el homicidio del periodista Josué Martínez Contreras continúan “bajo un enfoque integral, exhaustivo y objetivo”, y que se agotarán todas las líneas de investigación “conforme a los protocolos aplicables para delitos cometidos en agravio de personas periodistas y defensoras de derechos humanos”

“La FGE reitera su compromiso de actuar con firmeza, imparcialidad y estricto apego a la ley, garantizando que ninguna persona obstaculice la procuración de justicia mediante actos de corrupción o cualquier conducta que pretenda interferir con las investigaciones”, concluye la Fiscalía en su documento.

Gobierno federal y de Puebla investigan asesinato de periodista

El jueves 16 de julio, fue asesinado el periodista Josué Martínez Contreras en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, Puebla.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan confirmó y lamentó el homicidio. ı Foto: Especial.

De acuerdo con la información disponible, el comunicador fue asesinado poco después de las 08:00 horas de ese día, a unos metros de su domicilio.

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan confirmó y lamentó el homicidio.

En tanto, el Gobierno de Puebla y el Gobierno federal informaron, de manera independiente, que colaboraban en la investigación.

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