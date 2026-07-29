Hallan puma, jaguar y un ‘zoológico’ clandestino en inmueble de Zapopan

Un puma, un jaguar, ocho animales de granja, un pavo real y cinco plantas de marihuana quedaron bajo resguardo de autoridades federales tras un cateo en un inmueble de Zapopan, Jalisco. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una indagatoria por posibles delitos contra la biodiversidad y la salud.

El operativo también permitió asegurar dos caballos, un pony, un cabrito, cuatro gallinas, un gallo, un semirremolque y un vehículo. El Ministerio Público Federal recibió las especies, la droga y las unidades para continuar con las investigaciones.

La intervención comenzó después de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional atendieron a dos menores de edad durante patrullajes preventivos. Ambos informaron que escucharon rugidos dentro de una vivienda situada en la colonia Santa Lucía.

Cuando los militares llegaron al domicilio, observaron jaulas que contenían fauna silvestre, además de ejemplares de cannabis. Los efectivos asentaron el hallazgo en un Informe Policial Homologado y notificaron al Ministerio Público.

La #FGR ejecutó orden de cateo en un inmueble en #Jalisco, en el que agentes de la Policía Federal Ministerial de la @FGR_AIC, encontraron jaulas con animales silvestres y plantas de marihuana.



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Posteriormente, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco solicitó una orden judicial para revisar la propiedad. Un juez autorizó la diligencia después de que el agente federal presentó los datos recabados durante las primeras actuaciones.

Agentes de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, ejecutaron el cateo con apoyo de peritos de la FGR y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La Defensa mantuvo la vigilancia en el perímetro mientras las instituciones inspeccionaron el inmueble y retiraron los indicios.

De acuerdo con la dependencia, la carpeta permanece abierta para determinar responsabilidades por la posesión de los ejemplares, el cultivo de marihuana y los demás objetos localizados en la propiedad.

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MSL