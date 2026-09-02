¿Quién era ‘Chuchito Nini’, el adolescente abatido junto a ‘El R5’? FOTOS

El martes se confirmó que Luis Enrique “N”, alias “R5” o “El Wicho” fue abatido durante un operativo que realizaron autoridades mexicanas en Tocumbo; y además de él, otro sujeto perdió la vida.

En un comunicado compartido por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se precisa que dos sujetos perdieron la vida durante dicho operativo.

Se apunta que “intregrantes de un grupo criminal agredieron con disparos de arma de fuego al personal militar” el pasado 30 de agosto, por lo que al repeler dichos ataques, dos agresores perdieron la vida.

“Durante esta operación, personal militar fue agredido con disparos de arma de fuego, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, falleciendo en el lugar Luis Enrique N (a)“El Güicho” o “R5” y un acompañante” de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pese a que en dicho comunicado únicamente se informa que Luis Enrique “N”, alias “R5” o “El Wicho” fue uno de los abatidos, en redes sociales se presume que el otro miembro abatido era “Chuchito Nini”.

¿Quién era ‘Chuchito Nini’?

Se presume que Jesús Sandoval, alias “Chuchito Nini”, era un adolescente de 15 años de edad reconocido como uno de los lugartenientes de mayor confianza del Cártel de los Reyes.

En sus redes sociales; en las que su descripción señala “ni la muerte es tan mala ni la vida tan buena”, el menor de edad compartía fotografías en las que aparece vestido con ropa táctica y portando armas de alto calibre.

Además, también compartía fotografías con gallos de pelea, y videos en los que aparecía en este tipo de eventos junto a varias personas.

De acuerdo con información que no ha sido confirmada por las autoridades, “Chuchito Nini” era sobrino de Barragán Chávez, pues incluso en sus redes sociales comparte el segundo apellido del líder criminal abatido.

Fotos de ‘Chuchito Nini’ ı Foto: Redes Sociales

En un organigrama compartido por Vivienne Hearts en redes sociales, se señala a Jesús Sandoval como uno de los tres lugartenientes de mayor confianza del grupo criminal que operaba en Michoacán.

De igual forma, presuntamente el menor de edad era escolta de “El R5”, por lo que en el operativo realizado en la zona serrana de Rodeo de Pinal se aseguraron dos fusiles automáticos, cartuchos y cargadores de diversos calibres, y una cuatrimoto.

“Los cuerpos de los fallecidos y los indicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado; personal pericial realiza las diligencias correspondientes, para continuar con las actuaciones ministeriales y jurídicas conducentes” de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Organigrama del Cártel de los Reyes, que opera en Michoacán - Un trabajo en proceso.



Y un gráfico que muestra las relaciones familiares con figuras del cártel.



Liders



Alfonso Fernández Magallon, alias “El Poncho”



Luis Enrique Barragán Chavez, alias “El R5” “El Wicho”



Jesús… pic.twitter.com/92Vuu4Aw6O — HEARST (@HEARST_BB) February 7, 2026

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