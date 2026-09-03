Huracán ‘Marie’ causa estragos en Los Cabos y Ciudad Constitución en Baja California Sur: Esta es su trayectoria

El huracán Marie permanece bajo monitoreo permanente por las auoridades de Protección Civil, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población que se encuentra en las zonas que están resultando afectadas.

La tormenta tropical Marie tomó fuerza y se convirtió en huracán categoría 1 mientras se desplazaba hacia el noreste de la costa mexicana, por lo que actualmente se emitieron medidas preventivas como la suspensión de clases en Ciudad Constitución y Los Cabos.

🌧️ Ante la presencia de lluvias, toma precauciones



De acuerdo con @conagua_clima, se prevén lluvias intensas en Baja California Sur, así como lluvias muy fuertes y fuertes en diversas entidades del país.



✅ Evita cruzar calles, arroyos o zonas inundadas.

✅ Mantente alejado de… pic.twitter.com/zmEZPVo94a — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 3, 2026

En redes sociales circulan videos en los que se pueden observar calles inundadas, y el efecto de la corriente de agua es tan fuerte que incluso arrastra algunos vehículos que se encontraban en la zona.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que; por el huracán “Marie” de categoría 1, se cerraron los puertos de embarcaciones menores, y se recomendó atender las recomendaciones para evitar riesgos.

"Baja California":



Porque Suspenden clases en Los Cabos y Ciudad Constitución, en Baja California Sur, debido a las lluvias por el huracán #Marie. pic.twitter.com/INdwMvd4Wn — Por qué es tendencia (@Sontendenciahoy) September 3, 2026

Los puertos que se cerraron en Baja California Sur; con la finalidad de prevenir riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas, son:

La Paz

Cabo San Lucas

San José del Cabo

San Carlos

Bahía Magdalena

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido al huracán “Marie”, categoría 1:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Baja California Sur: La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.



🔴Atiende las recomendaciones de autoridades. Evita… pic.twitter.com/QrZoBfVlAz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 3, 2026

Trayectoria del huracán Marie

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Marie de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson continúa intensificándose, y al corte de las 09:00 horas se ubica a 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La extensa circulación del huracán Marie refuerza la probabilidad de lluvias intensas y vientos fuertes en Baja California Sur, además de oleaje elevado en las costas de dicha entidad y el occidente de la República mexicana.

Se espera que Marie se convierta en huracán categoría 2 aproximadamente a las 18:00 horas de este jueves, y que continúe así hasta las 06:00 horas del 5 de septiembre, disminuyendo su intensidad aproximadamente a las 18:00 horas del sábado.

Trayectoria del huracán Marie ı Foto: SMN

El CNPC exhortó a la ciudadanía a mantener medidas preventivas y de autoprotección, con la finalidad de mitigar los riesgos asociados; además, pidió mantenerse informada por medio de canales oficiales.

A las personas que residen en las zonas costeras afectadas por Marie se les recomienda seguir las indicaciones de las autoridades de Capitanía de Puerto, evitar actividades acuáticas o de recreación, y respetar estrictamente el abanderamiento en las playas.

Centro del huracán Marie ı Foto: SMN

Debido al monzón mexicano, canales de baja presión y el paso de las ondas tropicales 35 y 36 se esperan lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Además, se esperan lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campech y Yucatán; mientras que en Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos.

#ComunicadoCNPC📄 | Autoridades mantienen monitoreo permanente de condiciones atmosféricas y refuerzan acciones preventivas para proteger a la población



✔️CNPC exhorta a la población a mantenerse alerta y tomar previsiones por la continuidad de lluvias y altas temperaturas. pic.twitter.com/9CjKC3rQpU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 3, 2026

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