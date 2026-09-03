Huracán ‘Marie’ causa estragos en Los Cabos y Ciudad Constitución en Baja California Sur: Esta es su trayectoria

El huracán Marie permanece bajo monitoreo permanente por las auoridades de Protección Civil, con la finalidad de salvaguardar la integridad de la población que se encuentra en las zonas que están resultando afectadas.
La tormenta tropical Marie tomó fuerza y se convirtió en huracán categoría 1 mientras se desplazaba hacia el noreste de la costa mexicana, por lo que actualmente se emitieron medidas preventivas como la suspensión de clases en Ciudad Constitución y Los Cabos.
En redes sociales circulan videos en los que se pueden observar calles inundadas, y el efecto de la corriente de agua es tan fuerte que incluso arrastra algunos vehículos que se encontraban en la zona.
Pobladores de Ocoyoacac bloquean la carretera federal México - Toluca
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que; por el huracán “Marie” de categoría 1, se cerraron los puertos de embarcaciones menores, y se recomendó atender las recomendaciones para evitar riesgos.
Los puertos que se cerraron en Baja California Sur; con la finalidad de prevenir riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas, son:
- La Paz
- Cabo San Lucas
- San José del Cabo
- San Carlos
- Bahía Magdalena
Trayectoria del huracán Marie
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Marie de categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson continúa intensificándose, y al corte de las 09:00 horas se ubica a 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
La extensa circulación del huracán Marie refuerza la probabilidad de lluvias intensas y vientos fuertes en Baja California Sur, además de oleaje elevado en las costas de dicha entidad y el occidente de la República mexicana.
Se espera que Marie se convierta en huracán categoría 2 aproximadamente a las 18:00 horas de este jueves, y que continúe así hasta las 06:00 horas del 5 de septiembre, disminuyendo su intensidad aproximadamente a las 18:00 horas del sábado.
El CNPC exhortó a la ciudadanía a mantener medidas preventivas y de autoprotección, con la finalidad de mitigar los riesgos asociados; además, pidió mantenerse informada por medio de canales oficiales.
A las personas que residen en las zonas costeras afectadas por Marie se les recomienda seguir las indicaciones de las autoridades de Capitanía de Puerto, evitar actividades acuáticas o de recreación, y respetar estrictamente el abanderamiento en las playas.
Debido al monzón mexicano, canales de baja presión y el paso de las ondas tropicales 35 y 36 se esperan lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Además, se esperan lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campech y Yucatán; mientras que en Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo se esperan intervalos de chubascos.
También te puede interesar:
- María del Rosario Espinoza imparte clase de taekwondo a los conscriptos del SMN
- SICT arranca modernización de carretera Bahía Asunción-Punta Prieta en Baja California Sur
- ‘Pancho’ Pelayo asume coordinación del PAN en BCS
- ¿Quién era Roberto Arellano Acevedo, hombre que murió tras ser linchado en festejos del Mundial en Baja California Sur?
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.