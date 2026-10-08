¿Quién es José Lápiz, el youtuber investigado por ofrecer 40 mil pesos para atacar obispo?

El creador de contenido José Lápiz se encuentra bajo investigación por emitir amenazas en contra del obispo de Aguascalientes, Juan Esponoza Jiménez, y por ofrecer 40 mil pesos para atacarlo.

Por medio de un comentario realizado en la red social X, el creador de contenido aseguró que ofrecía 40 mil pesos a quien se “madrugara” al obispo, por lo que los internautas comenzaron a rescatar otras publicaciones similares.

En otra publicación, José Lápiz apuntó que como puja inicial ofrecía 10 mil pesos por la cabeza de monseñor Ramón Castro Castro, a quien calificó como “una rata más” de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Publicaciones de José Lápiz ı Foto: Redes Sociales

José Lápiz es conocido por las duras críticas que emite en forma de burla e insultos en contra de los representantes de la Iglesia, y también de algunos personajes políticos y empresarios.

Luego de su publicación realizada en X, por medio de un video sostuvo que continuaría ofreciendo dinero por “las cabezas de las rameras”, por lo que la Fiscalía de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación en su contra.

Por tanto, la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía de Aguascalientes inició las diligencias correspondientes para obtener la evidencia necesaria para determinar si existe algún delito y “establecer las responsabilidades que correspondan”.

Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informa: pic.twitter.com/WARyZG5Y4g — Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (@fgea_oficial) October 7, 2026

De acuerdo con la descripción de uno de sus cuatro canales de YouTube, José Lápiz es un creador de contenido enfocado en la publicación de “noticias en vivo todos los días”; además, asegura que en su canal se deja “en evidencia a todos los corruptos”.

Obispo Juan Esponoza Jiménez se pronuncia

Por medio de un video publicado por la Diócesis de Aguascalientes, el obispo Juan Esponoza Jiménez emitió un comunicado el 7 de octubre, u en este aseguraba que se encontraba tranquilo

Agradeció a los fieles que se han acercado para informarle que están orando por él, y aseguró que a él nadie le ha dicho nada de manera personal, por lo que él se encuentra tranquilo.

Apuntó que no se siente intimidado ni con temor, y que está más preocupado y dolido por las opiniones emitidas por medio de redes sociales en contra de los obispos y la Iglesia Católica.

Aseveró que el 87 por ciento de las personas en Aguascalientes se han declarado creyentes, por lo que las opiniones emitidas y “las burlas” sobre la institución, y sus palabras dadas en sus homilías, buscan denigrar la imagen del obispo y la Iglesia.

“A mi me parece muy delicado lo que se está haciendo, porque entonces a cualquier persona la podemos eliminar, y a cualquier persona le podemos poner precio. Se me hace a mi esto una situación delicada” declaró el obispo sobre las amenazas emitidas por el creadr de contenido.

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