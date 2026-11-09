Suman 9 horas de bloqueo en la Autopista del Sol, en Chilpancingo

Bloqueo en la Autopista del Sol, el 9 de noviembre de 2026.

Habitantes de la comunidad de Tilapa mantienen desde hace aproximadamente 9 horas un bloqueo en la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, en el municipio Chilpancingo, Guerrero.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el cierre en ambas direcciones inició alrededor de las 11:00 horas, y minutos después de las 20:00 horas advirtió que persistían las afectaciones.

#Tomeprecauciones en #Guerrero se registra presencia de personas cerca del Km 007+050 de la carretera Chilpancingo-Acapulco a la altura de la localidad de Tilapa, Mpio. Malinaltepec, Gro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/y0hwqgNTBA — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 9, 2026

¿Por qué bloquean la Autopista del Sol?

Familias de Tilapa, del municipio de Malinaltepec, exigen al gobierno de Guerrero comprar 400 hectáreas de tierra para reubicar sus viviendas, debido a afectaciones por fenómenos naturales en esa comunidad de la región de La Montaña.

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Previamente, el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, arribó al sitio para dialogar con las y los inconformes, a quienes, dijo, “se les hizo una propuesta”.

“Vamos a trabajar con el gobierno de México, vamos a generar una reunión interinstitucional. (...) Hay una propuesta que se está construyendo para atender el planteamiento, es la propuesta del gobierno del estado, el gobierno de México tiene otra propuesta”, declaró a la prensa.

Bloqueo en la Autopista del Sol, el 9 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Rodríguez Cisneros sostuvo que no entregarán recursos a los pobladores para la adquisición de los predios para la reubicación de las familias, “sino que se va a trabajar a través de un proyecto” en el que, adelantó, participarán la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

“Estamos haciendo una propuesta de lo que podemos atender nosotros, ya el gobierno de México tendrá que hacer propuesta también”, reiteró el funcionario, quien aseguró que los pobladores estaban convocados a una “reunión de carácter técnico” para este martes 10 de noviembre.

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cehr