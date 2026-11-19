El Gobierno del Estado de Hidalgo entregó al Congreso local el Paquete Hacendario 2027, el cual contempla un presupuesto total de 81 mil 118 millones de pesos y un alza de 7.7 por ciento.

El Gobierno del Estado de Hidalgo entregó al Congreso local el Paquete Hacendario 2027, el cual contempla un presupuesto total de 81 mil 118 millones de pesos. Esta propuesta de gasto representa un incremento de 7.7 por ciento en comparación con el ejercicio fiscal de 2026.

La entrega formal de la iniciativa fue realizada por la secretaria de Hacienda de la entidad, María Esther Ramírez Vargas, en representación del gobernador Julio Menchaca Salazar, cumpliendo con el plazo constitucional fijado para el 19 de noviembre.

En el apartado de ingresos propios, el gobierno estatal calcula recaudar 9 mil 237 millones de pesos, lo que significa un aumento de 14.9 por ciento. Las autoridades hacendarias destacaron que este fortalecimiento financiero se alcanzará sin crear nuevos impuestos ni incrementar las tarifas de los gravámenes actuales. Por su parte, las transferencias del Gobierno Federal sumarán 71 mil 880 millones de pesos.

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El Proyecto de Presupuesto de Egresos prioriza el rubro educativo, al cual se asignan 35 mil 396 millones de pesos, cifra que equivale al 43.6 por ciento del total del gasto presupuestado para la entidad.

Para obras e infraestructura pública se canalizarán 7 mil 127 millones de pesos, mientras que la salud pública recibirá 3 mil 887 millones. Asimismo, el sector de seguridad pública dispondrá de 3 mil 862 millones de pesos, el área de bienestar social contará con 3 mil 692 millones y el desarrollo rural dispondrá de 898 millones de pesos.

La entrega formal fue realizada por la secretaria de Hacienda, María Esther Ramírez Vargas, en representación del gobernador Julio Menchaca Salazar, cumpliendo el plazo del 19 de noviembre. ı Foto: Especial.

En lo relativo a los municipios, la propuesta contempla transferir a los ayuntamientos 14 mil 075 millones de pesos, un aumento de 566 millones respecto a 2026. La iniciativa incluye también 5 mil 751 millones de pesos para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y, por primera vez, incorpora un anexo transversal destinado a la población LGBTI+.

Finalmente, el presupuesto asigna 14 mil millones de pesos directos a inversión pública para infraestructura carretera y de agua. Este monto supera en 159 por ciento a lo registrado en 2022, cuando la inversión fue de 5 mil 406 millones de pesos, reflejando un aumento de 2.6 veces en los recursos destinados a obras estatales.

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JVR