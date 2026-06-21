¿Cuándo empiezan las rebajas Zara verano 2026 en México?

Con la llegada del cambio de temporada las personas comienzan a buscar ofertas en distintas tiendas de ropa, pues algunas marcas como Zara ponen en rebaja algunos artículos para poder dar vienvenida a los nuevos.

Zara es una de las marcas de grupo Inditex que cuenta con ropa, calzado y accesorios para los miembros de toda la familia, y cada cambio de temporada tiene disponibles rebajas tanto en sus tiendas físicas como en línea.

Las rebajas de verano son uno de los momentos con más descuentos en muchas marcas, por lo que muchas personas esperan para hacer algunas compras para renovar su closet durante estas temporadas.

Rebajas Zara verano 2026 en México

La fecha exacta en la que comienzan las rebajas de verano de Zara 2026 en México en su aplicación es el miércoles 24 de junio a las 20:00 horas, y en su página web comienza el mismo día pero a las 21:00 horas.

En cuanto a las tiendas físicas, las rebajas de verano Zara 2026 comenzarán el jueves 25 de junio desde la apertura hasta el cierre, por lo que puedes ir planeando tus compras con anticipación antes de acudir a ver qué artículos puedes adquirir.

Durante las rebajas es recomendable comprar aquellos productos que han estado en tu lista de deseos durante mucho tiempo; o bien, comprar aquellas piezas que sabes que te acompañarán por bastante tiempo sin importar los cambios que pueda tener la tendencia al pasar los años.

Algunas personas no establecen un límite para gastar durante las rebajas de las tiendas, por lo que se recomienda no hacer esto ya que la temporada de descuentos puede dejarlos en números rojos por un tiempo.

Es muy importante establecer un límite de dinero para las rebajas, y hacer una lista con las compras que te gustaría hacer, así como checar en la aplicación las prendas que te gustaría adquirir antes de acudir a una tienda física a medirte esas piezas.

Además de Zara, varias tiendas de ropa de grupo Inditex también contarán con rebajas de verano, por lo que estas también podrían ser una opción para que puedas ir y comprar prendas para armar nuevos outfits.

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