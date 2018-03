La Línea 7 del Metrobús inició operaciones ayer con servicio gratuito hasta el domingo 4 de marzo, de las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. En esta primera etapa sólo irá de la Glorieta de Cuitlahuác a la Fuente de la Diana Cazadora, y se espera que el próximo lunes abarque la totalidad del recorrido, que es de Indios Verdes hasta Campo Marte.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el Jefe de Gobierno, Miguel Mancera, explicó: “hoy es gratuito para que se familiaricen las personas, para que lo puedan conocer. Creemos que será suficiente con esto para que el lunes comience a operar la línea completa, que comiencen a operar los 90 buses en su totalidad”.

En esta primera etapa, estarán funcionando 22 autobuses doble piso de los 90 con los que cuenta la Línea 7 y será el lunes cuando se integre el resto de las unidades en su horario completo, de las 04:30 a.m. a la 01:00 a.m.

Sobre el costo de esta obra que se prevé reducirá 35 por ciento los tiempos de traslado, el mandatario capitalino aclaró los rumores de que sería más caro que las otras líneas de este transporte.

“El costo, para los que andaban mal informados, es de 6 pesos. Me refiero por ahí a alguna persona que subió la información equivocada, que dijo que íbamos a cobrar 10 pesos, yo no sé quién le pasó el dato. Todo 2018 estará a 6 pesos, para que no se vaya a decir que nada más es ahorita en el arranque, con los beneficios y los derechos que tienen las demás líneas de Metrobús”, refirió.

Sobre la mitad del recorrido con que inició la Línea 7, el Ejecutivo local indicó que no está llegando a Campo Marte por problemas con un tubo de alta especialidad de Pemex, pero estimó que a más tardar este jueves se arregle para operar de forma correcta.

“Nos queda pendiente con Pemex una intervención en el retorno de Campo Marte, hay una tubería de alta especialidad de Pemex en ese lugar y se está haciendo a detalle, pero estará concluido probablemente hoy mismo”, especificó.

En un recorrido que hizo La Razón por la Línea 7 para conocer la tecnología con que operan los autobuses de doble piso, se observó que tiene cinco cámaras de seguridad que están conectadas al Centro de Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX, así como un botón de emergencia.

Además, desde el lugar donde opera el conductor hay un sistema de monitoreo en el que el chofer puede observar todas las áreas de la unidad y verificar que los pasajeros no sobrepasen el límite de personas establecidas.

“Cada una de las unidades tiene una capacidad de 55 personas para llevar en la parte alta, nosotros desde aquí vamos monitoreando que la gente no exceda ese cupo, básicamente es para la comodidad, pues arriba es muy corto el espacio de piso a techo”, narró a este medio Manuel Montero, conductor de la unidad 832.

En los vehículos viajan dos operadores, uno que orienta a las personas sobre los espacios y otro que conduce. Además, la unidad cuenta con dos pantallas en la parte baja y otras dos en la parte superior, en las que indica las estaciones próximas, así como la forma correcta de abordar y descender.

“En nuestras cuatro pantallas la gente puede ir viendo, igual que en los otros metrobuses, cuál es la estación que sigue y también cómo utilizarlo. Las personas tienen ganas de viajar en la parte alta, pero hay especificaciones, por ejemplo que no se permite ir de pie, que se sujete bien del pasamanos, etcétera”, refirió Montero.

La parte baja de la unidad está dividida en dos, una exclusivamente para mujeres y la otra es mixta.