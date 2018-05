Una vivienda de la Colonia Santa María La Ribera, en la Delegación Cuauhtémoc, registró una explosión por acumulación de gas dejando un saldo de un lesionado, una barda derrumbada, una reja con daños y averías en dos autos, reportó la Secretaría de Protección Civil.

El incidente ocurrió este sábado en la calle Cedro esquina con el Eje 1 Norte, cuando el estallido provocó el colapsó de una parte de la vivienda. También se vieron afectados una reja y dos vehículos de un inmueble cercano

Bomberos rescataron a un hombre de alrededor 60 años, quien estaba en la vivienda y fue trasladado a la Cruz Roja.

Aparentemente, el origen del siniestro fue una fuga de gas en un tanque de 20 kilos.

# Cuauhtémoc.

8:30 am #explosión en una estética ubicada c en la colonia Santa María la Ribera, no hay lesionados. pic.twitter.com/vvbKM4vUND

— CENTELLA (@Marisol_Tea) 9 de septiembre de 2016