La ofensiva tuitera de Fox contra AMLO

De la noche del sábado a la tarde de este domingo, el expresidente Vicente Fox ha escrito en Twitter varios mensajes dirigidos a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.

En el último tuit de la serie, el expresidente compartió un reporte de México ¿cómo vamos? sobre los índices de pobreza en el país; además, aprovechó para escribir “No al falso profeta. NO a lopitos”, la forma en la que llama al candidato de Morena.

Algo debemos haber hecho bien. 2000-2006 récordhistorico en disminución de pobreza.

No dejemos que el populismo,la demagogia se adueñen de nuestro país. NO al Mesías tropical. NO al falso profeta. NO a lopitos.

El desarrollo es trabajo,trabajo y más trabajo https://t.co/GkzqYF9AQX

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 15, 2018