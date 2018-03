Lanzan primer tráiler de Animales Fantásticos 2

Johnny Depp y Eddie Redmayne destacan en el primer tráiler que la productora Warner ha hecho público de Animales fantásticos y dónde encontrarlos 2: Los crímenes de Grindelwald, la segunda entrega de la saga basada en el universo de Harry Potter.

El actor Jude Law, confirmado hace unos meses como el encargado de darle vida Albus Dumbledore, aparece por primera vez en la saga en las imágenes presentadas hoy.

En el adelanto de la cinta que se estrenará en noviembre próximo, Newt Scamander (Eddie Redmayne) se une al aún profesor de Transformaciones, Albus Dumbledore para luchar contra el mago oscuro Gellert Grindelwald (Depp), considerado el mago oscuro más tenebroso de todos los tiempos.

El clip muestra el viaje de Scamander y Tina Goldstein en busca de los secretos de los Obscurus a Inglaterra. Además, se ve por primera vez a Leta Lestrange, personaje interpretado por Zöe Kravitz, exnovia de Scamander y bruja de sangre pura con un conocido vínculo con los magos tenebrosos.

Get your #WandsReady. #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald arrives in theaters November 16. pic.twitter.com/JNdS92eWGo

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) 13 de marzo de 2018