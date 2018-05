El candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, calificó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, de imprudente y mal informado, luego de que el funcionario señalara que se espera un resultado cerrado en las elecciones.

“Al presidente del INE mándenle las encuestas, a lo mejor no las ha visto. Ojalá y se entere que estamos más de 25 puntos arriba. Además, es una irresponsabilidad actuar así, él es muy imprudente, es lo menos que se puede decir, pero si está mal informado sería bueno que conociera las encuestas”, manifestó.

El Dato: La diputada local independiente de Veracruz, Eva Cadena, abordó al tabasqueño en Tantoyuca y le dio su libro titulado La Traición y unos documentos.

López Obrador también pidió a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes están resolviendo una denuncia en contra del líder minero conocido como Napito, que no se dejen presionar por la “mafia del poder”.

“Yo les diría a los magistrados que actúen de conformidad con la ley, que no permitan la presión de nadie y que resuelvan con absoluta libertad apegados a la ley; tengo información de que los están apretando para que tomen una decisión en contra de Napoleón Gómez Urrutia”, afirmó.

Respecto a los rumores de que el asesor económico externo del tabasqueño, Gerardo Esquivel, y Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis, sostuvieron una reunión, dijo desconocer el encuentro, pero que de ser cierto fue a título personal y es algo que reconoce.

“No sabía de este encuentro, fue a título personal pero no lo descalifico, que bien que hay diálogo, intercambio de opiniones”, comentó.

AMLO recordó que el próximo 17 de mayo acudirá a un encuentro con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a quienes recordará que no buscan ninguna confrontación con la Iniciativa Privada (IP).

“Les diremos que vamos a impulsar actividades productivas, que vamos a trabajar conjuntamente con el sector empresarial del país, lo único es que ya no va a haber influyentismo ni corrupción. Vamos a aclararles que no estamos en contra de la iniciativa privada”, indicó.

López Obrador estuvo en Pánuco, Veracruz, donde criticó la candidatura gubernamental en Veracruz de Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del actual mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares.

Dijo que nunca en la historia del país un gobernador ha dejado a su hijo en el poder y que permitir eso sería una “ignominia”.

“Nada de nepotismo, no vivimos en una monarquía, es una República, los cargos no se heredan, es el pueblo el que elige libremente. Le digo a Yunes que no utilice el presupuesto de Veracruz para apoyar a su hijo, que deje que los ciudadanos de Veracruz elijan al próximo gobernador”, manifestó.

Sobre el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), aseguró que no es rentable para el Estado, por lo que reiteró la invitación a empresarios para que se concesione en su totalidad.

“No es rentable. Cómo va a ser rentable si ya han ejercido 85 mil millones de pesos y ni si quiera se ha acabado de rellenar el terreno”, afirmó.

Al inicio del mitin, López Obrador y su equipo de campaña, cantaron Las mañanitas a todas las mamás que acudieron al evento.

Visita Veracruz

Día: 42