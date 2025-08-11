Discusión de reforma electoral, hasta mayo de 2026; no será apresurada: Fernández Noroña

La discusión sobre la reforma electoral propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum podría prolongarse hasta mayo de 2026, con el fin de cumplir con el plazo legal que exige aprobar cambios un año antes de los comicios, pero no participaría la oposición en la etapa inicial.

Así lo afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, al explicar que este margen permitirá que las cámaras realicen sus propios debates y destacó que la decisión presidencial de abrir la discusión evita que se trate de un trámite apresurado.

“Todo mundo pensaba que iba a ser ahí un albazo y que no, ya dijo [Sheinbaum] que en el mejor de los casos se presentará en enero la iniciativa. Eso quiere decir que se tendrá todos los meses por venir de un debate sólo en el espacio del Ejecutivo, las propias cámaras harán su propio debate, o sea que vamos para largo", dijo en conferencia de prensa.

“Yo entendería que tenemos como plazo fatal ese segundo periodo, hasta mayo inclusive, porque si mal no recuerdo tú tienes que emitir legislaciones electorales un año previo al proceso electoral y la elección es en junio, entonces eso es la única consideración que hay”, añadió.

El senador Gerardo Fernández Noroña. ı Foto: Especial

Rechaza criticas por integrantes de Comisión Presidencial

Noroña rechazó las críticas por la designación de siete integrantes identificados con Morena en la comisión especial encabezada por Pablo Gómez, tras recordar que en anteriores gobiernos tampoco se convocó de origen a todas las fuerzas políticas.

“Yo sé que a la oposición le gustaría que fuera un especialista tan excelso como Lorenzo Córdova. Nos dé unas clases de racismo. O Ugalde, que nos dé una clase de cómo hacer un fraude electoral e imponer a quien no ganó la presidencia. Yo no sé a quiénes van a invitar. Lo que sí sé es que esa iniciativa caerá en nuestra responsabilidad como legisladores, legisladoras”, aseguró.

Pablo Gómez encabeza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. ı Foto: Cuartoscuro

Representación proporcional debe mantenerse, pero con cambios

Fernández Noroña opinó que la representación proporcional debe mantenerse, pero con ajustes que permitan a la ciudadanía ordenar las listas o incluir nombres, como ocurre en Uruguay.

Respecto al financiamiento a los partidos, respondió a las posturas del Verde Ecologista y del Trabajo, que se han manifestado contra de su reducción y la desaparición de la representación proporcional y mencionó que habrá tiempo para construir consensos.

En lo personal, el líder del Senado se pronunció por disminuir las prerrogativas, prohibir el financiamiento privado y transparentar el uso de recursos, y añadió que para que la reforma prospere será necesario un acuerdo entre Morena y sus aliados.

También respaldó la propuesta de la ministra Lenia Batres para que los jueces electos por voto popular estén sujetos a revocación de mandato y sin fuero en determinadas circunstancias. Extendió la propuesta a todos los niveles de representación pública, incluidos senadores, diputados, autoridades locales y titulares del Poder Ejecutivo, bajo el principio de que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

