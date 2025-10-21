Sheinbaum reporta 112 localidades incomunicadas en tres estados tras fuertes lluvias

Presidenta Claudia Sheinbaum actualiza el balance de afectaciones por lluvias e inundaciones en la región de la Huasteca.

Al actualizar el balance de daños y avances en la atención al desastre en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí por las lluvias extraordinarias registradas hace dos semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta este 21 de octubre 112 localidades permanecen incomunicadas.

A través de un mensaje en video, precisó que se mantiene interrumpido el acceso terrestre a 74 comunidades de Hidalgo, 31 de Veracruz y 7 de Puebla. En estos puntos, las autoridades federales y estatales establecieron puentes aéreos para el traslado de víveres, agua potable y evacuación.

Avanza la atención a la emergencia en los cinco estados afectados por lluvias; continúan las labores de apertura de caminos en la red carretera estatal y se atienden 805 planteles escolares de mil 297 dañados. Mañana inicia la entrega de apoyos. Todos los días trabajamos para que… pic.twitter.com/g7n7AScxuj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2025

Cifra de muertos se mantiene en 76

Por otra parte, el Gobierno Federal informó que se mantiene en 76 el número de personas fallecidas. Mientras continúan las labores de búsqueda, auxilio y restablecimiento de servicios básicos, 31 personas permanecen como no localizadas.

Veracruz concentra el mayor número de fallecidos, con 34, además de 18 desaparecidos; le sigue Hidalgo, con 22 muertos y 8 personas no localizadas; Puebla, con 19 decesos y 5 desaparecidos, y Querétaro con una víctima mortal.

Restablecen energía eléctrica al 99.34% de afectados

Respecto al restablecimiento del servicio eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se registra un avance del 99.34 por ciento. De los 265 mil 605 usuarios afectados, 263 mil 968 ya cuentan con energía, gracias al trabajo de mil 158 técnicos electricistas desplegados en campo.

El restablecimiento es total en San Luis Potosí, Puebla y Querétaro, mientras que Hidalgo reporta un avance del 92 por ciento y Veracruz mantiene 90 servicios pendientes.

Habitantes realizan labores de limpieza en sus casas, tras intensas lluvias, en Poza Rica, Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

Suman más de 79 mil viviendas afectadas

La Secretaría de Bienestar informó que, hasta el 20 de octubre, 79 mil 816 viviendas han sido censadas:

48 mil 719 en Veracruz

11 mil 279 en Puebla

8 mil 938 en San Luis Potosí

8 mil 415 en Hidalgo

2 mil 465 en Querétaro

Estos registros permitirán canalizar apoyos directos a las familias damnificadas.

Inundaciones en Veracruz dejaron daños en 48 mil 719 viviendas, hasta el corte del 20 de octubre. ı Foto: Cuartoscuro

En materia de infraestructura carretera, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) precisó que, de las 481 incidencias registradas al inicio del desastre, 174 ya fueron atendidas , mientras continúan los trabajos en los tramos restantes.

Como parte de la estrategia de atención humanitaria, las Fuerzas Armadas han distribuido 293 mil 582 despensas, mientras el sector Salud reporta 93 mil 582 consultas médicas y 49 mil 137 vacunas aplicadas en las zonas siniestradas.

Asimismo, se han identificado 964 escuelas con afectaciones, donde ya se realizan labores de limpieza y saneamiento, y permanecen activos 73 refugios temporales en Veracruz, Puebla e Hidalgo, que albergan a 6 mil 886 personas con servicios de alimentación, atención médica y psicológica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr