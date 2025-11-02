José Ramón López Beltrán arremete contra Molotov por criticar a la 4T: México ‘está mejor que nunca’

Ante las criticas de Molotov a la llamada Cuarta Transformación, José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la banda como “críticos desubicados y convenencieros”.

Lo anterior, luego de que durante un concierto con motivo de sus 30 años de trayectoria musical, la agrupación liderada por Miky Huidobro y Tito Fuentes afirmara que “éramos un país bien chingón”, antes de interpretar Gimme tha Power, canción de protesta lanzada en 1997 que expresa la frustración popular contra la clase política en México y que, casi tres décadas después, sigue vigente como un llamado a la acción y un himno contra el abuso de poder.

Molotov festejó sus 30 años ante 18 mil fans y ahí acusó al expresidente López Obrador de generar una DIVISIÓN en México. pic.twitter.com/xO8wILD5Vg — Irving (@IrvingPineda) October 31, 2025

López Beltrán respondió a los comentarios de la banda, a la que, en sus redes sociales, consideró “de flojera”.

“La verdad, hace rato que los de Molotov dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México", afirmó.

No sabía el contexto de eso de “Éramos un país bien chingón”. De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de @MolotovBanda dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México. https://t.co/yyt2PSGQra — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) November 3, 2025

Las declaraciones del hijo del expresidente López Obrador suceden luego de en un fin de semana marcado por tragedias.

En Michoacán, el sábado 1 de noviembre fueron asesinados el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y el sobrino de Hipólito Mora, exlíder de autodefensas.

Luego, en la misma fecha, 23 personas murieron durante el incendio de una tienda Waldo’s en Hermosillo, Sonora, hecho que es investigado por las autoridades pues el establecimiento no contaba con un programa autorizado de Protección Civil desde 2021, según informó el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo.

