Denuncian represión del Gobierno

La denominada "Marcha de la Generación Z" terminó con actos violentos en el Zócalo de la Ciudad de México.

El Frente Cívico Nacional (FCN) acusó represión al final de la movilización realizada el sábado 15 de noviembre por la autodenominada “Generación Z” en el Zócalo de la Ciudad de México.

En un comunicado, señaló que la marcha fue encabezada por la abuela de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan asesinado el 1 de noviembre, y por el diputado independiente de Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, del “Movimiento del Sombrero”.

#ULTIMAHORA| ¿A qué le tienen tanto miedo, por qué utilizar de manera tan violenta a la fuerza pública en contra de ciudadanos, por qué tanta aversión a una movilización ciudadana pacífica?

El régimen reprimió a familias, periodistas y jóvenes. No le temen a las piedras, le temen… pic.twitter.com/HDA4r6qvoK — Frente Cívico Nacional (@FCN_mx) November 16, 2025

La organización afirmó que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arremetieron contra asistentes que, asegura, no estaban involucrados en los hechos violentos registrados al cierre de la movilización.

También señaló que 24 gobernadores afines al gobierno federal emitieron posicionamientos condenando la violencia ocurrida, pero no el homicidio de Manzo, hecho que, según el Frente Cívico Nacional, fue uno de los motivos de las protestas convocadas ese día en varias ciudades.

También acusó un intento de “descalificar, minimizar y reprimir” la movilización mediante referencias a la edad de los manifestantes, burlas y campañas en redes sociales contra personas que participaron en la marcha.

En el comunicado, la organización planteó preguntas sobre el uso de la fuerza pública y cuestionó las calumnias y descalificaciones hacia los asistentes.

Asimismo, indicó que continuarán manifestándose cada vez que consideren que hay abusos de gobierno, corrupción, impunidad o afectaciones a la democracia.

Alistan nueva marcha de la Generación Z

Tras la movilización del sábado 15 de noviembre, el movimiento de la llamada “Generación Z” prepara una nueva marcha para el jueves 20 de noviembre, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer los detalles de la ruta ni los puntos de concentración.

“¡Se repite la marcha! 20 de noviembre CDMX, 11 am. México no se rinde. Mexicanos al grito de guerra, ¡Gen Z no se rinde!”, publicó la cuenta oficial del movimiento en redes sociales, donde únicamente se confirmó la hora del arranque.

La nueva movilización coincidirá con el desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Aunque las autoridades aún no han difundido el itinerario de la conmemoración, en años anteriores el recorrido ha iniciado entre las 09:00 y las 11:00 horas.

📢 GENERACIÓN Z MÉXICO CONVOCA:



Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre.#generaciónz #generaciónzméxico pic.twitter.com/14L3LX2gHZ — Generación Z México 🇲🇽 (@generacionz_mx) November 16, 2025

Con información de Ángel Molina.

