‘Se vieron desesperados’, dice Luisa Alcalde tras disturbios en marcha ‘Generación Z’

Al reprobar los hechos violentos ocurridos durante la marcha de “Generación Z”, Morena acusó que se trató de una movilización para obstaculizar al actual gobierno, pero con la que se mostró desesperación al no contar con la cantidad de participantes esperada y entre los cuales, aseguró, casi no hubo jóvenes.

Durante una asamblea seccional en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, la dirigente nacional, Luisa María Alcalde Luján, criticó la marcha del sábado porque, a pesar de tratarse de un movimiento que de origen se compone únicamente por jóvenes, lo que más observó fueron personas mayores y en la que se involucraron políticos y opositores como Vicente Fox, Fernando Belauzarán, Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza.

“¿Fueron jóvenes? ¿Vieron ustedes algunas imágenes? No había jóvenes. Aquí, a lo mejor ustedes son de la generación Z; no había jóvenes. Si bien les va, el 10 por ciento de los que acudieron ahí eran jóvenes. No había jóvenes, era un invento, los mismos de siempre, sin jóvenes” Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena



Luisa Alcalde minimiza convocatoria: “hay una manipulación”

También acusó que la convocatoria fue “magnificada”, porque la cantidad de asistentes no superó, por ejemplo, las cifras registradas en la marcha que encabezó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y luego hicieron creer y magnificaron en las redes como si se tratara de miles de millones y hay una manipulación. Pero muchos asistieron, 17 mil según las cifras oficiales. No quiere decir que 17 mil no sea un número importante, lo es, pero hay que comparar 17 mil con cuántos acudimos a la marcha aquella con el presidente López Obrador”, dijo.

En cuanto a los enfrentamientos que se dieron entre manifestantes y policías, consideró que hubo “provocaciones” y que mostraron “desesperación”.

“Lo que vimos de provocaciones, agresiones a los propios policías, a patadas en el piso, me parece que ponen en evidencia que se vieron desesperados. Cuando vieron que la gente no salió y que era todo un montaje, entonces optaron y apostaron por la violencia. Y eso representa la violencia” Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena



Enfrentamiento entre asistentes de la "Marcha Generación Z" y policías de la SSC frente a Palacio Nacional. ı Foto: Cuartoscuro

4T rechaza violencia en marcha de la “Generación Z”

Las bancadas del bloque de la Cuarta Transformación en el Congreso también expresaron su rechazo a lo ocurrido, no sólo por lo hecho contra bienes públicos, sino también por las expresiones misóginas y que llamaron a más violencia.

“Somos una coalición nacida de las luchas populares y sociales y nunca cuestionaremos el derecho a protestar como herramienta para fortalecer la democracia mexicana. Manifestarse y expresar ideas libremente son pilares de nuestra Constitución, pero estos nunca justifican poner en riesgo la vida de nadie ni el orden común. La violencia que orquestó un grupo muy focalizado no tenía como objeto ejercer el derecho de manifestación sino provocar”, dijeron los diputados de Morena, PT y PVEM.

En tanto, los senadores de la 4T también dijeron que no se trata de desacreditar una manifestación, pero consideraron que lo ocurrido “evidencia los intereses de la ultraderecha” para promover discursos de odio y recurrir a la violencia para polarizar.

Ambos grupos legislativos expresaron respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su plan para pacificar al país.

