¿Qué fue ‘El Halconazo’ ocurrido el 10 de junio de 1971?

Este 10 de junio se cumplen 55 años del llamado “Halconazo”, una marcha estudiantil que al igual que las ocurridas en 1968, fue reprimida por medio de la violencia institucional y gubernamental.

Esta manifestación estudiantil es conocia como La Matanza del Jueves de Corpus, La Masacre de Corpus Christi y como El Halconazo; esto debido a la violencia que se vivió durante la represión estudiantil por parte de autoridades gubernamentales.

Durante un Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971 las autoridades del gobierno reprimieron una marcha estudiantil pacífica, en la que como resultado se tuvo la muerte de decenas de los jóvenes.

La manifestación de 1971 tenía como centro fundamental su posicionamiento en contra de la reforma educativa, así como su posicionamiento a favor de la autonomía y democracia universitaria como señal de solidaridad con los estudiandes de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

#VIDEO | Edificios sobre Paseo de la Reforma instalan placas de madera para proteger sus instalaciones, ante la marcha de conmemoración del Halconazo



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¿Qué ocurrió en La Masacre de Corpus Christi?

La represión de las y los estudiantes de entre 14 y 22 años que se encontraban manifestándose fue premeditada, de acuerdo con el autor de “A 50 años del Halconazo”, Daniel Librado Luna.

En algunos documentos que estaban resguardados en el Archivo General de la Nación se encuentra plasmada la versión que exhibe a funcionarios de la Secretaría de Gobernación como los responsables detrás de la represión.

Dichos documentos señalan que los funcionarios públicos coordinaron a una red de agentes secretos que se infiltraron en las asambleas de la UNAM y el IPN, con la finalidad de vigilar a las y los estudiantes antes de la manifestación.

El Halconazo de 1971 ı Foto: Archivo General de la Nación

Los agentes infiltrados fueron los encargados de brindar información al Gobierno sobre las acciones que las y los estudiantes iban a llevar a cabo ese 10 de junio, así como las razones por las cuáles se iban a manifestar.

Luego de que ocurriera El Halconazo, las y los estudiantes señalaron al entonces presidente, Luis Echeverría Álvarez, como el responsable; así como al exregente del entonces Distrito Federal, Alfonso Marínez Domínguez.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) apunta que durante esta represión estudiantil los manifestantes “fueron brutalmente atacados por un grupo paramilitar conocido como ‘Los Halcones’.”

Durante “El Halconazo” policías y ejército ejercieron violencia sistemática a los derechos humanos de las y los manifestantes, entre los que se encuentran asesinato, encarcelamiento, desaparición forzada, amenaza, tortura, y persecución contra quienes consideraban “una amenaza política”, tal como el 2 de octubre de 1968.

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