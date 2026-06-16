Morena convoca a magistrados electorales para discutir cambios al sistema de justicia electoral

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, encabezó el Diálogo de Magistraturas Electorales Locales con Legisladores, un encuentro que reunió a magistradas y magistrados electorales de distintas entidades del país con integrantes del Poder Legislativo, con el objetivo de analizar los desafíos de la justicia electoral y fortalecer la coordinación institucional rumbo a los próximos procesos electorales.

Durante la jornada, los participantes intercambiaron experiencias y reflexionaron sobre la necesidad de consolidar un marco normativo que garantice certeza jurídica, fortalezca las instituciones democráticas y responda a los retos que enfrentan los tribunales electorales en el contexto de las reformas judiciales y electorales en curso.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, destacó que el encuentro busca mantener una relación institucional permanente entre los tribunales electorales locales y el Poder Legislativo, a fin de conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de quienes aplican las normas electorales en las entidades federativas.

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Monreal explicó que, debido a que en septiembre inicia formalmente el proceso electoral y la legislación impide realizar modificaciones a las leyes electorales federales en los tres meses previos, las propuestas y planteamientos recabados durante este diálogo podrán ser considerados para futuras reformas a partir del próximo periodo legislativo.

Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna subrayó que el fortalecimiento de la democracia requiere del diálogo constante entre instituciones. Señaló que este tipo de encuentros permiten construir soluciones conjuntas desde el respeto a las atribuciones de cada órgano y contribuir al perfeccionamiento del sistema democrático mexicano.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, Víctor Hugo Lobo Román, afirmó que la justicia electoral constituye la columna vertebral de la democracia, ya que garantiza que la voluntad popular se respete y se traduzca en procesos electorales confiables. Añadió que el fortalecimiento institucional y la actualización del marco normativo son tareas fundamentales para atender la creciente complejidad de las elecciones.

Durante el encuentro, representantes de las magistraturas electorales locales expusieron diversos retos que enfrentan los tribunales en las entidades. Vladimir Gómez Anduro, presidente del Consejo Directivo General de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales, destacó que los órganos jurisdiccionales estatales resuelven más del 95 por ciento de los asuntos electorales del país, por lo que consideró indispensable fortalecer sus capacidades institucionales y presupuestales.

Asimismo, planteó la necesidad de revisar la armonización legislativa derivada de la reforma judicial, así como garantizar condiciones de estabilidad para las magistraturas locales de cara a los procesos electorales y judiciales previstos para 2028.

Por su parte, Magali Anabel Arellano Córdova, presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, defendió la importancia de preservar el diseño constitucional vigente de los tribunales electorales locales como organismos autónomos y mantener el mecanismo de designación de magistraturas a cargo del Senado de la República, al considerar que ello garantiza imparcialidad frente a los poderes estatales.

La magistrada también advirtió que la elección judicial de 2028 planteará nuevos desafíos relacionados con la equidad en la contienda, el uso de plataformas digitales y la prevención de la violencia política de género, por lo que llamó a construir reglas claras que otorguen certeza y fortalezcan la confianza ciudadana.

Al diálogo asistieron magistradas y magistrados electorales de 20 entidades federativas, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los poderes públicos y los órganos jurisdiccionales especializados para enfrentar los retos de la democracia contemporánea.

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MSL