¿Quién es Agustín Dorantes, el senador panista vinculado con la abogada Natalia Torres?

Luego de que la abogada y creadora de contenido, Natalia Torres Salim, se hiciera viral por opinar que no todas las personas deberían votar, el senador panista Agustín Dorantes Lámbarri fue cuestionado sobre su relación con ella.

El senador por Querétaro, Agustín Dorantes, compartió con medios que la abogada Natalia Torres ha colaborado con él como voluntaria, por lo que no ha recibido un pago por los trabajos que ha realizado.

Respecto a la opinión emitida por Natalia Torres que ha causado controversia en redes sociales, Dorantes Lámbarri aseveró que “son comentarios personales que le atañen a ella”, por lo que ella deberá emitir sus comentarios.

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El senador por Querétaro del PAN, Agustín Dorantes Lámbarri, reconoció que la abogada Natalia Torres lo ha apoyado en algunos proyectos; sin embargo, afirmó que esa colaboración ha sido completamente voluntaria y sin que se hayan destinado recursos públicos para ella. pic.twitter.com/SLpUmZhcxA — Presencia Universitaria (@PresenciaUni) July 25, 2026

“Ha colaborado conmigo en ciertas cosas de forma voluntaria, como un montón de ciudadanas y ciudadanos que comparten distintas posturas, distintas ideologías; y por supuesto que yo siempre creo que es importante el respeto al derecho a opinar” señaló el senador panista.

Compartió que la abogada Natalia Torres le ha brindado consejos y ha participado en eventos con él, puesto que muchos jóvenes han solicitado que la inviten a los eventos; asimismo, señaló que cuando en el senado se programan eventos con participación de jóvenes ella es quien tiene contacto con los participantes.

Aseveró que la abogada Natalia Torres no está dada de alta en el Senado de la República ni en ninguna institución de gobierno o algún partido, y que tampoco le ha brindado pagos como asesora externa.

Natalia Torres reconoce que apoya a un senador del PAN ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Agustín Dorantes?

Agustín Dorantes Lámbarri es un senador de Querétaro del Partido Acción Nacional (PAN) desde el 29 de agosto del 2024, y ejercerá su cargo hasta el 31 de agosto del 2027.

Cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro que obtuvo en 2017, y una Maestría en Gestión e Innovación Pública de la misma institución. Es integrante activo del PAN desde el 2007, y previamente se desempeñó en el mismo partido como:

Consejero naconal de estudiantes

Secretario juvenil

Dirigente juvenil

Presidente del Comité Directivo Estatal

Del 2009 al 2012 fue secretario del presidente municipal de Querétaro, del 2012 al 2015 fue asesor legislativo en el Senado de la República, y del 2015 al 2018 fue secretario de Desarrollo Social de Querétaro.

Del 2021 al 2023 fue Secretario de Desarrollo Social, y a su vez del 2021 al 2024 fue Diputado local en la LX Legislatura del Congreso de Querétaro.

Actualmente el senador panista; quien es hijo de Agustín Dorantes García y María de los Ángeles Lámbarri Malo, tiene 39 años de edad, está casado con Laura y tiene un hijo de un año de edad que también se llama Agustín.

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