Ken Salazar niega participación de EU en el traslado de ‘El Mayo’ Zambada

El exembajador Ken Salazar sostuvo que Estados Unidos no proporcionó el avión, al piloto ni la operación que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada hasta Nuevo México, y pidió cerrar la disputa que persiste desde la captura del fundador del Cártel de Sinaloa, ocurrida el 25 de julio de 2024.

Para Salazar, el episodio debe asumirse como un resultado común frente al crimen organizado, no como una causa de confrontación bilateral. “Es una victoria tanto de México como de Estados Unidos”, declaró durante una conferencia virtual sobre la edición en español de su libro Fronteras, mi lucha por una América unida.

El vuelo arribó al aeropuerto de Santa Teresa con Zambada y Joaquín Guzmán López a bordo. México reclamó entonces la falta de información previa, mientras las circunstancias del recorrido abrieron cuestionamientos sobre el origen del aparato y el conocimiento que tenían las autoridades estadounidenses sobre esta operación.

Ante las dudas que persisten, Salazar no modificó su relato. “La verdad es la verdad”, respondió al negar que la operación hubiera comenzado en Estados Unidos o en algunas de sus dependencias de seguridad.

Con esa frase buscó clausurar un desacuerdo que todavía marca la explicación bilateral del caso, y que de momento mantiene a la Fiscalía General de la República (FGR) con una carpeta de investigación abierta.

🔴El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió dejar atrás la polémica por el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a territorio estadounidense.



Aseguró que la operación fue orquestada por integrantes del Cártel de Sinaloa. pic.twitter.com/7G4Gx9bZad — Azucena Uresti (@azucenau) August 5, 2026

La conversación abordó después los señalamientos contra servidores públicos de Sinaloa por presuntos vínculos con organizaciones delictivas. Salazar evitó respaldar esas acusaciones y aseguró que carece de elementos para atribuir responsabilidades. “No tengo evidencia de nadie que gobierna allí, en México”, afirmó.

El exembajador reconoció, por otra parte, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de combatir la corrupción y expresó confianza en el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Añadió que los resultados permitirán evaluar el alcance de esa política.

Más allá de las acusaciones contra funcionarios, Salazar identificó la violencia como un problema que debe medirse desde la experiencia cotidiana de la población.

“Pregúntenle al pueblo si se sienten seguros, ahí es donde está la verdad”, señaló al referirse a la situación de Sinaloa y Tamaulipas.

Por último, Salazar incluyó el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos entre los pendientes de la relación. Reconoció que ese flujo abastece a grupos criminales, provoca muertes en México y exige mayor claridad en la cooperación entre ambos gobiernos.

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MSL