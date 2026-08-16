Buen Gobierno sanciona a 41 servidores públicos; multan superan 22.4 mdp

Aspecto de la sede de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (Buen Gobierno) reportó sanciones contra 41 servidores públicos por irregularidades que abarcan un quebranto de 20 millones de pesos, enriquecimiento injustificado, cobros indebidos, uso irregular de vehículos oficiales y contratación de familiares.

Las multas superan 22.4 millones, mientras que las inhabilitaciones alcanzan hasta una década.

Estas fueron las sanciones aplicadas por Buen Gobierno

Sancionan a dos en Birmex por autorizar facturas sin pruebas sobre prestación de servicios

El caso de mayor cuantía surgió en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex). Dos funcionarios autorizaron cinco facturas entre 2018 y 2019, pese a que no existían pruebas sobre la prestación completa de servicios contratados para un sistema de gestión gubernamental.

Fueron sancionados tres funcionarios de CFE. ı Foto: Cuartoscuro.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) les impuso restricciones por 10 años y sanciones económicas de 12.2 millones y 8.7 millones.

Sancionan a tres en CFE, dos por no notificar ingresos y uno por incidente vial

Dentro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un trabajador omitió cuentas bancarias y el origen de recursos en sus declaraciones patrimoniales de 2017, 2018 y 2020.

La revisión detectó un “incremento inexplicable e injustificado” de 5.4 millones de pesos en el patrimonio personal y familiar, por lo cual recibió una inhabilitación de una década.

Un funcionario de Semarnat también fue sancionado. ı Foto: Especial

Otro expediente de la empresa eléctrica corresponde a un empleado de Coatzacoalcos, Veracruz, quien ingirió bebidas alcohólicas y condujo a exceso de velocidad una unidad institucional en 2020.

El vehículo volcó y quedó destruido junto con el equipo hidráulico que transportaba. El tribunal fijó una multa de 450 mil pesos, además de impedirle ejercer cargos públicos durante 10 años.

A esa resolución se sumó la de una trabajadora de la central termoeléctrica Presidente Juárez, en Ensenada, Baja California. Entre junio de 2020 y mayo de 2022 obtuvo 13 pagos excedentes de prima vacacional, sin notificarlos ni devolverlos. La autoridad determinó una penalización de 273 mil pesos y el mismo periodo de impedimento laboral.

Sancionan a uno en Semarnat por autorizar gastos sin contar con atribuciones

Por otras irregularidades, el TFJA destituyó a un funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que autorizó gastos de transporte, hospedaje y alimentación a una compañía sin contar con atribuciones.

Tres funcionarios del AICM fueron sancionados. ı Foto: gob.mx/aicm/

La sanción económica ascendió a 700 mil pesos, acompañada de una inhabilitación por 10 años.

Casos adicionales incluyen la presentación de listas falsas de asistencia en una biblioteca pública de Tulum para cobrar salario sin acudir al trabajo, la venta de 37 mil cajas con documentos de Banjército a una recicladora y la intervención de una empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social en la contratación de su hija.

Sancionan a tres en AICM por cancelar licitación del servicio sin estar facultados

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tres funcionarios elaboraron, revisaron y autorizaron una justificación para cancelar la licitación del servicio de limpieza de las terminales 1 y 2, pese a carecer de facultades para ello. Cada uno recibió una inhabilitación de tres meses.

#ComunicadoBuenGobierno



Por cometer faltas graves y no graves, la Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno logró sancionar a 41 personas servidoras públicas con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por más de 22 mdp.



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Las investigaciones internas reunieron los elementos de los casos y el TFJA impuso sanciones relacionadas con faltas graves.

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