¿Cuándo entra el primer frente frío en México?

Anualmente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte los meses que conformarán la temporada de frentes fríos en México, y para la temporada de este 2026-2027 ya se conoce.

Los frentes fríos son la época del año en la que las temperaturas comenzarán a descender debido al límite que existe entre dos masas de aire con distinta temperatura.

En el país los frentes fríos comienzan a seguirse a partir de septiembre, y estos continúan durante los meses que restan del año y continúan hasta mayo del siguiente año,

Para el monitoreo de los frentes fríos se toma en cuenta el Método de Años Análogos, las fases de osciladores y las perspectivas de temperaturas mínimas y heladas.

☀️ ¿Vives en alguno de estos estados? El calor seguirá presente



De acuerdo con @conagua_clima, la onda de calor continúa en algunos estados.



¿Vas a salir? Toma en cuenta estas recomendaciones:



✅ Lleva agua contigo y mantente hidratado.

✅ Evita permanecer bajo el sol durante… pic.twitter.com/CZRroGkEjy — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 12, 2026

Primero frente frío 2026

Para la temporada 2026-2027 se espera que el primer frente frío ingrese al país entre el 16 y el 21 de septiembre; sin embargo, no se cuenta con una fecha específica para el inicio de las heladas.

En esta temporada se espera un total de 56 frentes fríos, los cuales se distribuirán de manera diferente cada mes; sin embargo, el pronóstico se puede actualizar conforme las condiciones oceánicas atmosféricas presenten un cambio.

Para el 2026 se esperan los siguientes frentes fríos cada mes:

Septiembre del 2026: 3

Octubre del 2026: 7

Noviembre del 2026: 8

Diciembre del 2026: 9

Mientras que para el 2027 se esperan los siguientes frentes fríos cada mes:

Enero del 2026: 8

Febrero del 2026: 7

Marzo del 2026: 6

Abril del 2026: 6

Mayo del 2026: 2

De acuerdo con @conagua_clima, para la temporada de ❄️ #FrentesFríos 2026-2027, que estadísticamente inicia en septiembre y concluye en mayo, estos son los sistemas que se pronostican:



⚠️ Recuerda consultar solo fuentes oficiales y atender las recomendaciones de Protección… pic.twitter.com/FUIsQB3jhN — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 4, 2026

El SMN comparte la versión preliminar de los frentes fríos que se esperan en México en septiembre, y en noviembre, durante el Foro Climático de Invierno se comparte una segunda edición, mientras que en enero se realiza una tercera revisión.

En la temporada de frentes fríos 2026-2027 se espera que El Niño persista y se fortalezca hacia el fin de año debido a la temporada de lluvias, por lo que que incluso se espera continúe hasta la primavera del 2027.

Se originará una mayor probabilidad de que las masas de aire se desplacen hacia el norte y centro del país por el Niño-Oscilación del Sur (ENOS), lo que incrementa la probabilidad de condiciones húmedas.

🏠 ¿Hace cuánto no revisas tu hogar? Identifica riesgos y corrígelos hoy. Pequeñas acciones pueden evitar accidentes.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2YUgGMUTEo — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 13, 2026

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