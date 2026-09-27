Aguinaldo 2026: ¿Cuánto toca y cuándo lo pagan?

El aguinaldo es una de las prestaciones de Ley a las que las y los trabajadores en México tienen derecho, pues este está establecido en el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Quienes se encuentren laborando en una empresa o institución reciben un pago de aguinaldo sin importar si son de base, de planta, sindicalizados, por temporada, por tiempo indeterminado o que estén sujetos a prueba o capacitación.

Asimismo, se debe brindar a quienes aún no cumplan un año dentro de la empresa, a quienes se les entrega una parte proporcional que corresponda al tiempo que llevan trabajando.

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¿Cuánto toca de aguinaldo en 2026 y cuándo lo pagan?

Actualmente en México las y los trabajadores deben recibir un aguinaldo mínimo de 15 días de salario, y la fecha máxima para que este sea otorgado es el día 20 de diciembre.

Por tanto, para poder calcular el monto del aguinaldo se debe dividir el salario mensual neto entre 30, para así conocer la cantidad que se deberá multiplicar por 15 para calcular el monto que se tiene que recibir de aguinaldo.

El salario que se debe tomar en cuenta para calcular el monto de aguinaldo que se va a recibir es el salario base, por lo que quienes tengan un ingreso variable deben tomar en cuenta el ingreso promedio que recibieron durante los últimos 30 días laborados.

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Esta prestación puede ser equivalente hasta a 30 días en algunas empresas; y pese a que se ha planteado que la prestación incremente al doble en todos los trabajos, esto aún no es una obligación por Ley.

La propuesta “aguinaldo digno” se presentó en el Congreso de la Unión desde el 2023; sin embargo, esta se encuentra pendiente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de Cámara de Diputados, por lo que no ha logrado entrar en vigor.

Quienes son empleados federales, personal de base, confianza, militar, diplomados y pensionados del ISSSTE reciben incluso 40 días de aguinaldo, por lo que en ocasiones este monto se distribuye en dos exhibiciones.

La Ley Federal del Trabajo de 1970, en el artículo 87, establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a mínimo 15 días de salario que se deben pagar antes del 20 de diciembre.

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