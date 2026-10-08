Huracanes Simón e Isaías: estados afectados por lluvias e inundaciones

El huracán Simón de categoría 1 provocará lluvias torrenciales en el sur y la costa de Guerrero, así como en el litoral de Michoacán, durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes, mientras el huracán Isaías, de categoría 2, mantendrá condiciones de fuertes precipitaciones, viento y oleaje en el golfo de México.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que Simón también ocasionará lluvias muy fuertes en el oeste y sur de Jalisco, además de Colima. Su circulación favorecerá rachas de viento de gran intensidad y un incremento del oleaje en las zonas costeras del Pacífico mexicano.
Por su parte, Isaías continuará su desplazamiento sobre el centro y norte del golfo de México, con efectos en cinco entidades. El pronóstico contempla precipitaciones muy fuertes en el centro y sur de Veracruz, oeste y costa de Campeche, norte y litoral de Yucatán, franja costera de Tabasco y norte de Quintana Roo.
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Las condiciones de inestabilidad atmosférica también provocarán lluvias intensas en el noroeste, centro y costa de Oaxaca, así como en el oeste, este y litoral de Chiapas. Para el suroeste del Estado de México, Ciudad de México, suroeste de Puebla y Morelos, las autoridades prevén precipitaciones muy fuertes.
En otras regiones del país, los efectos de canales de baja presión y el ingreso de humedad desde ambos océanos ocasionarán lluvias fuertes en el sur de Sinaloa, Nayarit y Tlaxcala. También habrá chubascos en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, además de precipitaciones aisladas en Aguascalientes y Guanajuato.
Ante la presencia simultánea de ambos ciclones, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que autoridades federales, estatales y municipales mantienen operativos en las costas del país para reforzar las medidas preventivas y atender emergencias.
Autoridades dan recomendaciones ante fenómenos meteorológicos
Protección Civil exhortó a quienes habitan en zonas de riesgo a identificar rutas de evacuación y refugios temporales, además de preparar documentos personales, agua potable, lámparas, radio de pilas y artículos de primeros auxilios ante posibles contingencias.
Asimismo, recomendó evitar el cruce de ríos, arroyos y caminos bajo el agua, asegurar objetos que puedan desprenderse por las rachas de viento y mantenerse lejos de playas ante el incremento del oleaje.
La dependencia recordó que las familias deben atender de inmediato cualquier instrucción de evacuación que emitan las autoridades locales y utilizar el número 911 para reportar emergencias.
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