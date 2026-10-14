Morena defiende reforma a la Ley del ISR

La diputada Claudia Rivera Vivanco aseguró que los cambios a la Ley del Impuesto Sobre la Renta no crean nuevos impuestos y buscan combatir la evasión fiscal; ante las críticas por el endeudamiento, recordó el Fobaproa y señaló presuntos casos de corrupción de gobiernos anteriores.

La diputada de Morena defendió la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, al asegurar que no contempla nuevos impuestos y busca fortalecer la recaudación mediante el combate a la evasión y la elusión fiscal, así como la simplificación de las obligaciones tributarias.

Durante el debate en la Cámara de Diputados, la legisladora poblana sostuvo que los cambios buscan establecer reglas más claras y equitativas para los contribuyentes, facilitar el cumplimiento fiscal de los pequeños negocios y promover la inversión productiva, sin imponer nuevas cargas a las familias ni a las micro, pequeñas y medianas empresas.

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“La Ley del Impuesto Sobre la Renta que hoy estamos discutiendo considera modernizar el sistema tributario, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y sobre todo fortalecer la recaudación mediante reglas más claras y equitativas”, afirmó desde la tribuna.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se expiden disposiciones de vigencia transitoria. pic.twitter.com/fK5QqBJ46g — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 14, 2026

Como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Rivera Vivanco sostuvo que las críticas de la oposición obedecen, en parte, a las medidas dirigidas a cerrar espacios de evasión fiscal y eliminar beneficios que, de acuerdo con su postura, favorecieron a determinados sectores económicos.

“Esto último que acabo de mencionar, la estrategia en el combate a la evasión fiscal es lo que tiene tan enojada a la oposición, porque les estamos quitando sus privilegios”, declaró.

Revive el debate por el Fobaproa

Ante los señalamientos de las bancadas del PRI y del PAN sobre el endeudamiento público, la diputada recurrió a los antecedentes de gobiernos anteriores y cuestionó las críticas de ambos partidos a la política financiera actual.

Rivera Vivanco recordó el rescate bancario instrumentado durante el gobierno de Ernesto Zedillo, cuyo origen se remonta a la crisis financiera de 1994-1995, y que tuvo como antecedente la conversión de pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en deuda pública.

“México tiene memoria. Durante los gobiernos priistas se llevó a cabo el mayor ultraje que se le ha hecho a esta nación en manos de Carlos Salinas de Gortari, quien convirtió una deuda de unos cuantos millonarios, cuates de ellos, en una deuda pública. Esa deuda, al día de hoy, 2026, la seguimos pagando”, expresó.

La legisladora también cuestionó presuntos actos de corrupción vinculados con gobiernos panistas y mencionó el denominado cártel inmobiliario, cuyo presunto desfalco estimó en más de siete mil millones de pesos, así como contrataciones relacionadas con los hermanos Bribiesca Sahagún.

EN VIVO / Reanudación de la Sesión Ordinaria del 13 de octubre https://t.co/0EtunIFE8z — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 14, 2026

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LMCT