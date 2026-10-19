Tormetan tropical Trudy se degrada y aleja de México: ¿Qué efectos tendrá HOY 19 de octubre?

Este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Trudy pasó a ser una tormenta tropical y se está alejando del territorio nacional; sin embargo, aún se pronostican lluvias fuertes en la costa de Jalisco.

Trudy comenzó a registrarse como una tormenta tropical durante las primeras horas de este lunes, por lo que se informó que sus efectos en la República Mexicana disminuirían gradualmente durante el día.

A las 15:00 horas del 19 de octubre el centro de la tormenta tropical Trudy se localiza a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corriente, Jalisco, y a 460 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de 85 kilómetros por hora, y se encuentra estacionario; además, el SMN informó que la circulación de la tormenta tropical refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Baja California Sur.

Se precisó que, debido a que la tormenta tropical Trudy continúa alejándose de las costas mexicanas y debilitándose, el SMN ya no emitirá avisos sobre este sistema.

Clima HOY por la tormenta tropical Trudy

La tormenta tropical Trudy mantendrá las condiciones para generar:

Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en la costa de Jalisco

Chubascos de 5 a 25 milímetros al sur de Baja California Sur

Vientos que disminuirán durante el día de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en las costas de Jalisco

Oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur y Jalisco que disminuirán en el transcurso del día

Consulta en los graficos el #PronósticoDelTiempo en regiones del noroeste, norte y noreste de #México. pic.twitter.com/6QBO5Z9x3n — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 19, 2026

Se espera que las precipitaciones generadas por la tormenta tropical Trudy den paso a deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de Jalisco y Baja California Sur.

Se pide a la población de ambas entidades mantenerse alerta de la información proporcionada por las autoridades de Protección Civil, y tomar las medidas de prevención y autocuidado necesarias.

#AvisoMeteorológico



El @GobiernoMX informa que la tormenta tropical #Trudy se localiza a 260 km al oeste suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco.



Se prevén lluvias fuertes en la costa de dicha entidad.



Más información: https://t.co/UzNTZXe6TZ pic.twitter.com/nFYWFJjd6M — Conagua (@conagua_mx) October 19, 2026

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