Tormetan tropical Trudy se degrada y aleja de México: ¿Qué efectos tendrá HOY 19 de octubre?

Este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Trudy pasó a ser una tormenta tropical y se está alejando del territorio nacional; sin embargo, aún se pronostican lluvias fuertes en la costa de Jalisco.
Trudy comenzó a registrarse como una tormenta tropical durante las primeras horas de este lunes, por lo que se informó que sus efectos en la República Mexicana disminuirían gradualmente durante el día.
A las 15:00 horas del 19 de octubre el centro de la tormenta tropical Trudy se localiza a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corriente, Jalisco, y a 460 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
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Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de 85 kilómetros por hora, y se encuentra estacionario; además, el SMN informó que la circulación de la tormenta tropical refuerza la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Baja California Sur.
Se precisó que, debido a que la tormenta tropical Trudy continúa alejándose de las costas mexicanas y debilitándose, el SMN ya no emitirá avisos sobre este sistema.
Clima HOY por la tormenta tropical Trudy
La tormenta tropical Trudy mantendrá las condiciones para generar:
- Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en la costa de Jalisco
- Chubascos de 5 a 25 milímetros al sur de Baja California Sur
- Vientos que disminuirán durante el día de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en las costas de Jalisco
- Oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California Sur y Jalisco que disminuirán en el transcurso del día
Se espera que las precipitaciones generadas por la tormenta tropical Trudy den paso a deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de Jalisco y Baja California Sur.
Se pide a la población de ambas entidades mantenerse alerta de la información proporcionada por las autoridades de Protección Civil, y tomar las medidas de prevención y autocuidado necesarias.
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