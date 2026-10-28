Así lucía Cuauhtémoc Cárdenas en su juventud: De estudiante de la UNAM a gobernador

Cuauhtémoc Cárdenas murió este 28 de octubre a los 92 años de edad, tras una amplia trayectoria dentro de la política mexicana y una presencia pública desde sus primeros años, al ser el hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, quien fue Presidente de México de 1934 a 1940.

El también ingeniero civil nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México y a través de los años, se desempeñó como Senador de la República, Gobernador de Michoacán, Jefe de gobierno del Distrito Federal y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Lázaro Cárdenas fue un presidente austero, NO quiso vivir en un palacio virreinal mandado construir por Hernán Cortez, ni en el castillo de Chapultepec y construyó una residencia más modesta, Los Pinos, y se fue a vivir ahí mientras fue presidente



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Y es que desde corta edad, Cuauhtémoc Cárdenas llegó a ser fotografiado junto a su papá en eventos público donde el presidente mexicano llevaba a su familia. Con el paso de los años, el joven siguió estudiando, a su vez que se mantenía presente en la política del país a través de eventos con su padre y activismo propio.

Así lucía Cuauhtémoc Cárdenas en su juventud

Obtuvo su título de ingeniero civil por la Escuela Nacional de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1955, además de cursar algunos estudios en Francia (fue residente de la Ciudad Universitaria de París) e Italia.

Y es que desde 1954, Cárdenas Solórzano ha tenido diversas actividades políticas. En el PRI militó 25 años y en la oposición de izquierda lleva también 25 años, hasta su renuncia al PRD en 2014.

#EraOtroMexico La URSS y Lázaro Cárdenas con un joven QEPD Cuauhtémoc Cárdenas 🇲🇽🕷 pic.twitter.com/yDC7FBNz0p — Crónicas de la Ciudad Perdida Oscar Blanco CDMX (@OscarBlancoCdmx) October 29, 2026

Una de las imágenes que lo muestra en sus años de juventud es de la portada del Boletín de Información de la Embajada de la URSS en México, publicado en enero de 1959.

En ella se documenta parte de las actividades y la recepción de la familia Cárdenas durante su histórica visita a la Unión Soviética, realizada a finales de 1958 tras haber sido invitado por el gobierno soviético.

Ese mismo año, el joven acompañó a su padre a una reunión con el líder chino Mao Zedong, que se llevó a cabo en Pekin. La imagen tomada en tonos sepia, lo muestra junto a su papá con un abrigo color oscuro.

📸 El día de Cuauhtémoc Cárdenas conoció a Mao Zedong



🇲🇽🇨🇳 Un joven Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano acompañó a su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, a su reunión con líder chino Mao Zedong, celebrado en enero de 1959, en Pekín.



El referente de la izquierda en México… pic.twitter.com/zxLmEAdZQ2 — Político MX (@politicomx) October 29, 2026

Tras concluir sus actividades en la URSS, el general Cárdenas y su hijo viajaron a la República Popular China por invitación directa del gobierno chino, un momento de gran relevancia política y diplomática en medio de la Guerra Fría.

Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador de Michoacán de 1980 a 1986. En ese entonces, ya tenía 46 años de edad, fue postulado candidato del PRI para la gubernatura de Michoacán.

Muere Cuauhtémoc Cárdenas ı Foto: Especial

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