AMLO y Evelyn Salgado acuerdan recursos para construcción de caminos

El Presidente Andrés Manuel López Obrador infomó que se comprometió con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, a entregar 2 mil 200 millones de pesos para la construcción de caminos en la zona de la montaña del estado.

“Acabo de hacer el compromiso con Evelyn Salgado que vamos a destinar 2 mil 200 millones de pesos para caminos de concreto hidráulico, de cemento, en la montaña. Quiero que Evelyn y su secretaria de Obras Públicas vayan a Oaxaca (...) a ver cómo se está haciendo, y vamos a radicar los fondos a los 21 municipios de la montaña. Vamos a entregarles, en promedio, 100 millones de pesos para empezar”, destacó.

AMLO dijo que la experiencia de Oaxaca en la construcción de caminos es importante, ya que con la buena gestión de los recursos se pueden levantar hasta 20 kilómetros por año.

Además, acordaron invertir 250 millones cada uno para fortalecer programas sociales en la entidad. “Vamos bien, no hay reclamos en los dos días que he estado acá, no hubo protestas por los programas de Bienestar, la gente está contenta con todos los programas, por ello nos pararon como 30 veces”, explicó.

López Obrador informó respecto al programa Sembrando Vida que será ampliado a todos los municipios de Guerrero, ya que se estima al menos un aumento de 10 mil sembradores.

“Prefiero que la gente esté cultivando, sembrando y plantando café. Apenas nos alcanza el tiempo porque da la siembra en dos años, pero ya estamos con menos tiempo, menos de tres años. Entonces tenemos que consolidar el programa y hacer mucha consciencia en la gente para que no se pierda el tiempo ahora que tenemos esta oportunidad” agregó.

Respecto al programa la Escuela es Nuestra dijo que heredaron del sexenio anterior, un programa de 10 mil millones de pesos para bebederos, pero no se llevó a cabo y el dinero desapareció, por ello ahora, los recursos en las escuelas se los dan a los padres directamente para que ellos realicen las adecuaciones necesarias.

“La mayoría de los comités de padres de familia tienen tesoreras porque la mujer es más honrada que el hombre. (...) Hacen aulas con 150 mil pesos ahora; cuándo con el sistema de corrupción se haría con ese dinero, si ya tenemos 60 mil escuelas con este apoyo y son 180 mil, tenemos que ampliar”, aseveró.

Por otra parte, mencionó que “el territorio, no escritorio”, además que las oficinas no son buenas para la salud, ya que lo ponen a uno con un color amarillo burócrata. “Es necesario el sol, el tener comunicación con la gente, porque si no, nos alejamos de la realidad, es una burbuja la oficina. Todos son oficios, autorizaciones, estudios de factibilidad, burocracia, así entre otras cosas se da el divorcio del pueblo con el gobierno”.

AMLO añadió que tienen que estar cerca del pueblo, porque esa es la democracia: “Si caminamos a ras de tierra, a ras de suelo, vamos a entender cuál es la realidad que queremos transformar, porque no se puede transformar lo que no se conoce, por eso es muy importante que estemos haciendo estas giras para evaluar los programas de Bienestar”, sostuvo.

ANR