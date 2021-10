La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados acordó por unanimidad llamar a comparecer al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para que explique ante el pleno el presupuesto solicitado para 2022.

Al respecto, el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, explicó que se determinó invitar a Lorenzo Córdova por la discusión del presupuesto de 2022, por lo que podría acudir antes del 20 de octubre.

“Esta soberanía invita al señor presidente del INE a venir a platicar al pleno para que allí exprese las inquietudes que tengamos todas las y los diputados, no le veo problema” afirmó el coordinador priista.

De concretarse la invitación, será la primera vez que un consejero presidente del INE comparezca en la Cámara de Diputados.

Si bien no reveló quién propuso la comparecencia de Córdova, Moreira Valdéz aclaró que él pidió que fuera antes de la aprobación del presupuesto.

El coordinador del PRI consideró que el presupuesto solicitado por el INE es “excesivo”, por lo que apuntó que merece una explicación de Córdova Vianello ante el pleno de San Lázaro.

“Es superior al presupuesto de muchos municipios y tal vez de estados, pues sí merece una explicación. Pongámoslo allí y que se defienda él, en todo caso”, manifestó.

En tanto, dijo que hay una solicitud para que acuda ante el pleno de San Lázaro el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pero aclaró que no ha sido discutido en la Jucopo.

Sin embargo, el consejero del INE, Ciro Murayama, comentó a La Razón que no pueden llamar a comparecer a Lorenzo Córdova al tratarse de un órgano autónomo.

“No, porque es un órgano autónomo. Pueden llamar a secretarios de Estado, pero habrá que ver en qué lo fundamentan” precisó.

El artículo 93 de la Constitución establece que “cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomo s , para que informen bajo protesta de decir verdad , cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”.

Sin embargo, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso indica que las comisiones ordinarias podrán solicitar la comparecencia de servidores públicos referida en el artículo 93 constitucional, y en caso de que en las conclusiones se desprende que es un asunto de importancia o trascendencia se podrá pedir que acuda ante el pleno de la Cámara.

Por su parte, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló que la comparecencia de Lorenzo Córdova es “un hecho inédito para rendir cuentas sobre el gasto del órgano electoral”.

A su vez, el diputado Gerardo Fernández Noroña señaló que “lo vamos a citar para que nos explique por qué quiere casi 19 mil millones de presupuesto, es una locura, es un sinsentido”

El petista señaló que no puede repetirse lo que sucedió con la consulta popular, por lo que el INE no debe excusarse de que no tiene presupuesto para la revocación de mandato prevista para el siguiente año.

¿Cuándo comparecerá Lorenzo Córdova para justificar el presupuesto solicitado para 2022?

Fernández Noroña aclaró que aún no definen la fecha de la comparecencia , pero será antes de la aprobación del presupuesto de 2022.

“Casi cuatro mil millones de pesos para la revocación y luego quiere dos mil millones más para una posible consulta con el compromiso de que si no hay otra lo regresa, ¿quién le va a creer semejante patraña?”, acusó.

Por otra parte, indicó que la Jucopo determinó por unanimidad que este jueves se discuta en el pleno la integración de 40 comisiones, mientras que las 11 restantes de nueva creación o que fueron modificadas esperarán a que la minuta avance en el Senado.

“Las 11 restantes las vamos a instalar con o sin la determinación del Senado, así de ese tamaño, para decirlo también claro”, aseveró.

Fernández Noroña añadió: “Yo lo que le pido al Senado es que nos respetemos como pares que somos y que no estemos haciendo esas jugadas incorrectas”.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Romero, confirmó que hubo un acuerdo en la Jucopo para invitar al consejo presidente del INE.

“No es una mala idea que venga el titular del INE o de cualquier órgano constitucional autónomo a comparecer ante los diputados, creemos que eso es algo a favor” dijo el líder de la bancada blanquiazul.

