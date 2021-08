INE: No se debe someter a consulta cualquier tema

Consejeros y representantes de partidos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron que es necesario perfeccionar la dinámica de las consultas populares y plantear preguntas que sean verdaderamente trascendentes, para incrementar la participación ciudadana.

El Consejo General reanudó la sesión para dar seguimiento a las actividades de la consulta y presentó los resultados del 100 por ciento de los cómputos, que arrojaron una participación de 6.6 millones de opiniones, equivalente al 7.1 por ciento de los 93.6 millones de ciudadanos registrados en el listado nominal.

De las opiniones recibidas, 6.5 millones de ciudadanos, el 97.7 por ciento, respondieron “Sí” a la pregunta realizada en la consulta, mientras que 102 mil 945, equivalente a 1.5 por ciento, contestaron “No”. Las papeletas anuladas sumaron 48 mil 878, que representan el 0.7 por ciento.

Se instalaron 57,070 mesas receptoras en todo el país, con lo que no hubo un rincón en todo el territorio nacional en el que las y los ciudadanos estuvieran excluidos de la posibilidad de participar: @lorenzocordovav. pic.twitter.com/NO8AXepLXJ — @INEMexico (@INEMexico) August 3, 2021

En este contexto, los representantes del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, coincidieron en que más de 80 millones de mexicanos le enviaron un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador de que no les interesó participar en la consulta que promovió.

“A más de 80 millones de mexicanos no les interesó participar en esta consulta, no porque no tengamos un pueblo democrático, tenemos un pueblo que ha cimentado el sistema democrático, pero lo que dijeron es que no les interesó”, aseveró el panista Víctor Hugo Sondón.

El consejero presidente apuntó: “Si no se quieren desgastar los mecanismos de democracia directa, es necesario someter a consulta no cualquier tema, sino sólo los que sean de gran relevancia para el futuro de nuestra nación”.

Congratulándome y congratulando a quienes han participado en este ejercicio porque hemos inaugurado una nueva época en la construcción de la #democracia de nuestro país, en suma, reiteró el agradecimiento a quienes hicieron parte de la #ConsultaPopular: @Jose_Roberto77. pic.twitter.com/1SGlONl5O2 — @INEMexico (@INEMexico) August 3, 2021

En el mismo sentido se expresó el priista Gerardo Triana, quien señaló que, en el futuro inmediato, cuando se promuevan ejercicios similares, se debe consultar a la ciudadanía asuntos verdaderamente trascendentes.

Ruth Salinas, consejera del Poder Legislativo de Movimiento Ciudadano, aseveró que, originalmente, lo único que se buscaba con la consulta es que el Presidente volviera a estar en las boletas, pero aseguró que “el pueblo sabio demostró que ya no los quiere y no confía en su gobierno”.

Afirmó que otra muestra del fracaso es el presupuesto que se utilizó en la consulta, ya que cada opinión emitida tuvo un costo de 79.2 pesos.

Es un logro porque se colocó en la discusión pública y eso permitió que la ciudadanía se apropiara de lo público y de la cosa pública que es parte de la #democracia. No hubo apatía, hubo una gran discusión, esta apropiación se dio y la decisión se tomó al participar: @CZavalaP. pic.twitter.com/BzL9rnm3HH — @INEMexico (@INEMexico) August 3, 2021

El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, aseveró que pese a las críticas de los partidos de oposición, la consulta les dio un nocaut, ya que los 6.6 millones de mexicanos que participaron son más de los votos que obtuvieron Movimiento Ciudadano (3.4 millones) y el PRD (1.7 millones) el 6 de junio, y un alto porcentaje de los 8.7 millones y 8.9 millones que, respectivamente, registraron PRI y PAN.

Ante los señalamientos por el presupuesto que se destinó a la consulta, aseveró que si los más de 500 millones de pesos no se hubieran utilizado para pagar este ejercicio, se habrían destinado para los salarios de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Reiteró que a partir de los resultados de la consulta, Morena impulsará la realización de comisiones de la verdad para castigar a quienes hayan incurrido en crímenes del pasado, además de que promover reformas para renovar al INE y para que la consulta se lleve a cabo el mismo día de la elección intermedia.

La jornada cívica fue un logro colectivo sin precedentes, el cual no podemos dejar de celebrar y reconocer. Independientemente de los porcentajes de participación, la organización exitosa de esta jornada será un parteaguas para la consolidación de estos ejercicios: @DaniaRavel. pic.twitter.com/ix25TRVW3n — @INEMexico (@INEMexico) August 3, 2021

Al respecto, Murayama señaló que es evidente que algunos de los que participaban en la sesión mostraban amargura y, sin mencionar el nombre de Gutiérrez Luna, dijo que los comentarios sobre sus salarios muestran una “profunda ignorancia”.

Ante los señalamientos de Morena, el consejero presidente Lorenzo Córdova enfatizó que independientemente de los ataques de los que han sido objeto, la consulta fue un éxito en su organización y aseguró que hay INE para rato.

“Más allá de los inéditos intentos de descalificación, de los ataques reiterados y las acusaciones que se dirigieron durante semanas y meses contra el INE por quienes no logran digerir el hecho de que aquí se ejerce permanentemente la autonomía frente al poder, frente a los poderes y la independencia frente a los intereses políticos y partidistas.

Esto no es un tema de #PartidosPolíticos, las consultas ciudadanas y los procesos de democracia directa son de la ciudadanía, el llamado es que como ciudadanía nos apropiemos de estos procedimientos para incidir en decisiones que nos a todos atañen: @C_Humphrey_J. pic.twitter.com/Vde78TN33x — @INEMexico (@INEMexico) August 3, 2021

“Más allá de las recurrentes mentiras y falsedades que se han enderezado en contra nuestra, incluso el día de hoy, esta institución, más allá de todo ello, esta institución ha refrendado que no trabaja más que para y con los ciudadanos y que una vez más entrega buenas cuentas al pueblo de México. Por eso, le pese a quien le pese, hay INE para rato”, declaró.

La consejera Adriana Favela apuntó que los comicios del pasado 6 de junio demuestran que la ciudadanía sí participa, ya que votó el 52.6 por ciento, pero remarcó que también lo hace cuando los temas son importantes.

María Guadalupe Almaguer, consejera del Poder Legislativo del PRD, señaló que todas las opiniones de Morena evidencian su desesperación por justificar el fracaso de la consulta que promovió el Presidente.

Reprochó que los representantes morenistas muestren su “diarrea silábica” y cuestionó que quieran promover comisiones de la verdad cuando tienen libre a Emilio Lozoya y sin castigo a Manuel Bartlett, a Irma Eréndira Sandoval y “a un violador que quería ser gobernador y puso a su hija Juanita”.