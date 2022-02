La mañanera de AMLO: 4 de febrero

Este viernes 4 de febrero, desde el estado de Tlaxcala, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

Desconoce posibilidad de que INE instale menos casillas para revocación de mandato

AMLO dijo no conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le otorgaría al Instituto Nacional Electoral (INE) la posibilidad reducir el número de casillas para la consulta de revocación de mandato.

“Pues no conozco la resolución, pero es importante que se lleve a cabo la consulta, ya expliqué por qué, a todos nos conviene para que el ciudadano califique al gobierno, eso es lo mejor, porque es también una forma pacífica, legal, legítima de dirimir nuestras diferencias”, indicó AMLO.

AMLO criticó que haya quien esté en desacuerdo con su gobierno, pero también en contra de la consulta, pues dijo que se trata de una oportunidad para cambiar las cosas.

“Si está mal pues hay que corregir, si yo no soy un ambicioso vulgar, yo no voy a encapricharme y ´aunque no me quieran, como yo fui electo democráticamente, me tengo que quedar hasta el final´, no, no, si yo no tengo apoyo del pueblo no puedo seguir gobernando”, externó AMLO.

AMLO hizo un llamado a que todos participen en la revocación de mandato para dejar establecido el método democrático y que se convierta en un hábito “para que el pueblo siempre tenga las riendas del poder”.

“Ayer estaba viendo el mensaje de un comunicador diciendo que él tenía 75 años de edad y que nunca había visto una situación tan crítica en México, que era un caos todo, entonces si es así, como él lo señala, pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos y ya que ponga orden y esa oportunidad se va a tener con la consulta”, recalcó AMLO.

Agradece respaldo de Ken Salazar sobre Reforma Eléctrica

AMLO agradeció al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por su respaldo en la Reforma Eléctrica.

“Yo agradezco mucho las palabras del embajador Ken Salazar. El Gobierno del presidente (Joe) Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación”, externó AMLO.

AMLO indicó que se enteró sobre las declaraciones de Ken Salazar, quien, dijo, tiene experiencia en el ámbito político, pues fue senador en Estados Unidos.

“Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente, porque vivimos en un mundo cambiante, son nuevas las realidades”, expresó AMLO.

AMLO explicó que cuando se aprobó la reforma energética pasada, hace más de seis años, eran otras las condiciones, ya que se apostaba a que no hubiera industria petrolera pública, ni empresas eléctricas públicas.

“Es mas no querían ni salud pública ni educación pública; lo que imperaba, lo que prevalecía, lo que elevaron a rango supremo fue lo que se conoce coloquialmente como privatización, la transferencia de bienes públicos a particulares”.

AMLO lamentó que se pretendiera que el Estado no interviniera en el desarrollo del país y que incluso incumpliera con su función social de ver por el pueblo, a fin de que todo quedara en manos del mercado.

Alberto Baillères González fue uno de los empresarios más importantes de México

AMLO expresó su “más profundo” pésame por el fallecimiento de Alberto Baillères González, pues dijo, se trata de la pérdida de unos de los más importantes empresarios de México.

“El día de ayer por la noche nos comunicamos con sus familiares, con su hijo Alejandro; les enviamos a todos ellos nuestro abrazo”, comentó AMLO.

AMLO aseguró que se mantendrá el apoyo a las empresas mexicanas y confió en que ahora Alejandro Baillères mantendrá una buena dirección del legado de su padre.

“Estoy absolutamente seguro que Alejandro, su hijo, que tiene la dirección del grupo, porque con responsabilidad don Alberto preparó la entrega de la estafeta a su hijo, estoy seguro que va a seguir administrando con responsabilidad las empresas y van a seguir invirtiendo en México”, destacó AMLO.

AMLO explicó que conoció al empresario mexicano desde hace 20 años, desde que era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“Siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidíamos, pero mantuvimos una relación de respeto”, externó AMLO.

Además, sostuvo que en los últimos tiempos fue más estrecha la comunicación, “nos teníamos confianza, al grado de que él decidió informarme antes de otras personas su decisión de entregar sus empresas, sus negocios su corporativo a su hijo Alejandro”, confesó AMLO.

AMLO recordó que lo visitó en su casa cuando ya estaba enfermo y que el Consejo Mexicano de Negocios le hizo un homenaje en diciembre.

“Por eso enviamos nuestro pésame a los familiares, amigos, trabajadores de las empresas que fundó”, añadió AMLO.

Suscriben convenio de salud con Tlaxcala sin límite de presupuesto

AMLO informó que la federación suscribirá convenios de colaboración con Tlaxcala y Nayarit en materia de salud sin límite de presupuesto para equipar las unidades médicas y para que no falten los especialistas.

“Esto se va a convertir en realidad en todo el país, y el modelo inicial va a comenzar en Tlaxcala, es Nayarit y Tlaxcala; dos estados para la federalización de la salud, no va a haber límite de presupuesto, todo lo que se necesite, ese es el acuerdo”, señaló AMLO.

AMLO desatacó que la medida obedece al artículo cuarto de la Constitución para garantizar al pueblo de México el derecho de la salud y a la atención y medicamentos gratuitos.

“Es para que no falten los médicos y los especialistas y que estén en buen estado los centros de salud; las unidades médicas, hospitales, con los equipos suficientes, indispensables, con las medicinas”, indicó AMLO.

