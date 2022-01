En México, aumentan casos de depresión ante confinamiento por COVID-19

Alteración del sueño, escaso interés por las actividades cotidianas, aumento o diminución del consumo de alimentos, deseos de morir y optar por el suicidio, son tan sólo algunas de las consecuencias de la depresión, agravadas tras la emergencia sanitaria por COVID-19 entre la población mexicana.

Así lo aseguraron expertos de la salud en el marco del Día Mundial contra la Depresión: Tomás Delfino Alcántara Ramírez. psicólogo clínico del Hospital de Psiquiatría de la Unidad de Medicina Familiar 10, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detalló a La Razón que antes de la pandemia se atendían entre dos a tres pacientes con la enfermedad, pero desde mediados de 2021 el número aumentó a 7 de cada 10.

“El sentimiento de tristeza es algo común que nos sacudimos, pero la depresión es una enfermedad. Es una persona que está abatida, se afecta su mente de muchas formas, por ello es importante hacer ejercicio, horario regular de dormir y salir a la calle para caminar o hacer más cosas, además de sostener relaciones sociales porque es fundamental la interacción para salir de la condición” Tomás Delfino Alcántara Ramírez

Psicólogo Clínico del IMSS

El experto mencionó que en México hay 129 millones de personas, pero al menos 30 por ciento sufre depresión por múltiples factores, entre los que se encuentra la pandemia por el COVID-19 que ha obligado a las personas a modificar sus hábitos y a resguardarse en su domicilio; ahora mismo, la nueva ola de contagios por la variante Ómicron ha incentivado el problema.

“La gente ya se quedó con temores y la nueva ola de contagios fortalece la condición de la depresión, pero es importante trabajarla ya que afecta emocionalmente a las personas, con ideas negativas que afectan su salud mental”, señaló.

Y es que la primera Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que 15.4 por ciento de la población adulta en México (19.5 por ciento de mujeres y 10.7 por ciento de hombres) presentó síntomas de depresión en 2021. De la misma manera, 23 mil 263 personas llamaron a la Línea de la Vida, desde la que recibieron asesoría y orientación para procurar su salud mental.

La "pandemia silenciosa"

Geovan Domínguez, de 25 años, trabaja en la modalidad "home office" desde marzo de 2020 y aunque salió y retomó sus actividades a mediados de 2021, nuevamente le recomendaron trabajar desde casa, ya que su empresa desea prevenir cualquier contagio de la variante Ómicron.

“Me confiné en marzo de 2021 y no me he contagiado por COVID-19 en toda la pandemia, pero ya empezaba a salir y de nueva cuenta me encerré porque la variante está fuerte. Tuve depresión en junio de 2020, pero me traté con una doctora y me recomendó hacer de mi espacio un lugar más ameno, por ello hice algunos cambios para tener más luz, ya que trabajo desde mi cuarto”, narró Domínguez a Jorge Butrón, reportero de este diario.

El empleado estuvo un mes sin ganas de salir o trabajar, pero su familia lo animó a retomar sus actividades y a volver a las calles, aunque fuera a lugares cercanos, lo que ayudó a mitigar la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la depresión como una "pandemia silenciosa", y estima que en América Latina el 5 por ciento de la población adulta sufre algún tipo de depresión; en el mundo, afecta a más de 280 millones de personas.

Mariely Perdomo, médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), comentó a La Razón que al estar en aislamiento, las personas comienzan a tener depresión, situación que se suma, en algunos casos, a la falta de empleo, exceso de trabajo o estrés por la labor desde sus hogares.

“Cuando son síntomas transitorios como insomnio o ansiedad, es necesario platicar con personas cercanas ya que ayuda mucho, aparte siempre se necesita de un abrazo que conforte nuestras emociones. Si es por enfermedad o por COVID-19, se debe recurrir a la tecnología para tener más contacto con personas a través de llamadas o videos” , aseveró la medicó.

El sector salud cuenta con diferentes vías de contacto para facilitar la atención y prestar sus servicios a las personas que lo necesiten. Una de ellas es la Línea de la Vida, disponible las 24 horas durante todo el año, en el número telefónico 800 911 2000.

También cuenta con Centros de Atención Comunitaria, Telemedicina y hospitales e institutos especializados en el tratamiento de casos severos de la depresión.

Otro programa habilitado vía WhatsApp, para atender la salud mental de personas jóvenes y adolescentes, es ConTacto Joven, Red Nacional de Atención Juvenil, a través del número 55 72 11 2009.

