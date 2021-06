Monreal pide a SCJN resolver a la brevedad recurso sobre gobernador de Tamaulipas

El senador Ricardo Monreal Ávila llamó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, a resolver a la brevedad el recurso de reclamación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Me permito solicitarle, atenta y respetuosamente, que tenga a bien someter a la consideración del pleno de ese alto tribunal la posibilidad de que el recurso de reclamación interpuesto por la FGR dentro de la controversia constitucional 50/2021 sea resuelto a la brevedad”, pidió.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado remitió una carta al ministro en la que señaló la crisis de seguridad y “descontrol gubernamental” que padece el estado.

“Es un hecho notorio que en el estado de Tamaulipas prevalece al día de hoy una situación de zozobra, inestabilidad y debilitamiento institucional y social, pues no sólo su gobernador y Congreso ponen en crisis el pacto federal sino que, además, aprovechando el descontrol gubernamental de la entidad, grupos del crimen organizado actúan con la evidente intención de inducir a una violencia sin precedente, con ataques como los cometidos en contra de la población civil el pasado sábado en diversos municipios del estado”, apuntó.

El político zacatecano expresó que es delicado que haya pasado más de un mes sin que el máximo tribunal del país no haya resuelto el tema del mandatario tamaulipeco.

“Nos parece muy delicado que a lo largo de tantos días la Corte no haya resuelto un tema tan sensible para la población de Tamaulipas, la cual está sufriendo los estragos de la violencia, la inseguridad y la falta de conducción y coordinaciones institucionales. No se debe soslayar que la tardanza en resolver de fondo la reclamación planteada ha provocado que se cometan con premura inconsistencias y barbaridades constitucionales”, señaló.

Recordó que la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución prevé que la SCJN aplique una consideración preferencial a la resolución de determinados medios de impugnación que las Cámaras del Congreso así lo soliciten.

Aseguró que el Senado respaldará la decisión que recaiga a la resolución del recurso de reclamación de la FGR.