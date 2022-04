“Que recoja su balón y se vaya a Veracruz”: Rubén Moreira a Sergio Gutiérrez Luna

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, arremetió contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, al señalar que dice “sandeces” por comunicarle al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el priista respaldaría la iniciativa del litio.

“Yo me enteré hace unos momentos de esa afirmación, creo que no le informaron bien la Presidente de la República, creo que también quien le lleva los mensajes no es la persona correcta, yo creo incorrecto que el Presidente de la Mesa que representa al congreso ande haciendo esas afirmaciones que además son falsas”