Muere Sudán, el último ejemplar macho de rinoceronte blanco

Sudán, el último ejemplar macho de rinoceronte blanco del norte, tuvo una muerte asistida en el centro de conservación donde se le cuidaba de enfermedades correspondientes a sus 45 años de edad, informaron autoridades de Kenia.

De acuerdo al informe, el ejemplar era tratado de complicaciones de salud relacionadas con su edad, las cuales le habían generado cambios degenerativos en sus músculos y huesos, que se combinaban con heridas en la piel.

El equipo de veterinarios de los zoológicos Dvur Králové y Ol Pejeta, así como el Servicio de Vida Salvaje de Kenia, determinaron tras 24 horas de agudo sufrimiento en que ya no pudo ponerse en pie, aplicar la eutanasia a Sudán, dijo un reporte médico veterinario.

Gracias a su vida en Ol Pejeta, Sudán pudo apoyar la mantención de su especie al preñar a dos hembras durante su vida reproductiva.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1

— Ol Pejeta (@OlPejeta) 20 de marzo de 2018