Estados Unidos mata a 8 ‘narcoterroristas’ en ataque a tres embarcaciones en el Pacífico

Una de las embarcaciones atacadas por Estados Unidos, este 15 de diciembre de 2025.

En una serie de ataques en aguas internacionales del océano Pacífico, este lunes Estados Unidos mató a ocho presuntos “narcoterroristas” que viajaban en tres embarcaciones supuestamente involucradas con el narcotráfico.

Según el Comando Sur de Estados Unidos, las lanchas surcaban rutas supuestamente utilizadas por organizaciones criminales designadas como terroristas, previamente identificadas por la inteligencia estadounidense.

En total, se lanzaron ataques separados contra tres embarcaciones señaladas de traficar drogas, sin presentar pruebas. En el primero murieron tres hombres, en el segundo dos y en el tercero otros tres.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr