En tres ataques separados

Estados Unidos mata a 8 ‘narcoterroristas’ en ataque a tres embarcaciones en el Pacífico

Estados Unidos mató a ocho presuntos “narcoterroristas” en rutas supuestamente utilizadas por organizaciones criminales en el océano Pacífico

Una de las embarcaciones atacadas por Estados Unidos, este 15 de diciembre de 2025. Foto: X, @Southcom
César Huerta

En una serie de ataques en aguas internacionales del océano Pacífico, este lunes Estados Unidos mató a ocho presuntos “narcoterroristas” que viajaban en tres embarcaciones supuestamente involucradas con el narcotráfico.

Según el Comando Sur de Estados Unidos, las lanchas surcaban rutas supuestamente utilizadas por organizaciones criminales designadas como terroristas, previamente identificadas por la inteligencia estadounidense.

En total, se lanzaron ataques separados contra tres embarcaciones señaladas de traficar drogas, sin presentar pruebas. En el primero murieron tres hombres, en el segundo dos y en el tercero otros tres.

